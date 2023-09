С днем рождения, Физтех!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Дорога от Новодачной еще не успела покрыться золотистой листвой, первокуры пока не устали от бессонных ночей, старшекуры не выбрали научного руководителя, при этом в боталках уже негде присесть, а терпкий запах дубов у Арктики отчетливо напоминает о начале осени. Сентябрь в разгаре. Этот месяц для Физтеха особенно значим: он знаменует начало учебного года и является точкой отсчета истории Московского физико-технического института. 17 сентября 1951 года Приказом Совета Министров СССР был создан МФТИ.

Несмотря на то что обычно день рождения МФТИ принято отмечать в ноябре, именно 17 сентября официально считается датой основания лучшего технического вуза страны.

Современный Физтех — это ключевой исследовательский университет России, реализующий прорывные научные разработки, дающий уникальное образование, занимающий высочайшие позиции в мировых рейтингах, привносящий нечто совершенно новое в ключевые технологические отрасли страны. Здесь сосредоточен богатейший человеческий потенциал, формирующий новые идеи и смыслы!

У Физтеха много определений: свободный, интеллектуальный, сложный, многогранный, творческий, фундаментальный… Для каждого он свой. Но есть одно слово, достаточно точно характеризующее его, с которым единогласно согласятся тысячи выпускников, преподавателей и студентов: любимый! С рождением, ЛЮБИМЫЙ Физтех.

