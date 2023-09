На Фестивале университетского спорта «Старт» в ГУУ установлен рекорд России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 сентября 2023 года на территории Государственного университета управления прошёл Фестиваль университетского спорта «Старт», на котором был официально зафиксирован рекорд России по массовым синхронным приседаниям – 654 человека! Поздравляем наш университет с этим славным достижением.

Организаторами Фестиваля выступили Государственный университет управления и Университет «Синергия» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. На него съехались студенты 20 вузов столицы. Кроме учащихся ГУУ и «Синергии», это были представители РГСУ, РГГУ, Финансовой академии, МФЮА, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и других высших учебных заведений, включая профильные Российский университет спорта и Российской государственный университет туризма и сервиса.

Начало дня было посвящено предстоящему рекорду. К центральной сцене, где его планировалось установить, пускали только через один вход, где со специальным счётчиком стояла Анна Коненко – официальный представитель Книги рекордов России. К делу она подошла со всей ответственностью и после короткой репетиции приседаний пообещала вычесть из общего числа тех, кто не приседает.

После выступления команды чирлидеров состоялось торжественное открытие Фестиваля с участием официальных лиц.

Проректор ГУУ Павел Павловский поделился мечтой каким-либо образом войти в историю и порадовался, что такая возможность у него сейчас появилась. Выяснил, что большинство собравшихся пришло ради этого, и признал, что это нормальное человеческое желание.

— Мы поставим рекорд?!

— Да!

— Мы поставим рекорд?!!

— Да!!!

Проректор «Синергии» Роман Султанов поблагодарил Минобрнауки и ГУУ за помощь в организации Фестиваля и зачитал официальное обращение к участникам от замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова, где говорилось о пользе развития спортивной культуры в университетах и о том, что спорт помогает развивать лидерские качества.

Профессиональный боец смешанных единоборств, самбист, многократный чемпион России, Европы и мира Кирилл Сидельников сообщил, что для него это совершенно новый опыт – участвовать в установлении рекорда России. Пожелал всем мирного неба над головой, а участникам соревнований удачи.

Перед установлением рекорда собравшиеся провели разминку с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы Романом Власовым. Он посетовал, что во время его юности подобных турниров не было и порадовался, что сегодня спорт и студенчество идут вместе.

Наконец настало время устанавливать рекорд. Физически задача была не сложной – нужно было присесть 10 раз, но синхронно. Для удобства на экране шёл отсчёт. Приседали не только студенты, но и официальные лица на сцене. Перед ней это вместе со всеми делал проректор Виталий Лапшенков и директор Центра физической культуры и спорта, начальник управления Студенческого городка Марина Сугробова. Павел Павловский прямо во время приседаний фиксировал рекорд на камеру мобильного телефона. Но это была неофициальная фиксация. Официально, с выдачей сертификатов руководству университетов, это сделала Анна Коненко. Новый рекорд России по массовым синхронным приседаниям состоялся на территории ГУУ составил 654 человека. Это на треть выше предыдущего рекорда. Поздравляем!

Но это было только начало дня. С 12:00 в спорткомплексе начались соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и боксу. Центр информационных технологий принимал у себя киберспортсменов, которые соревновались в четырёх дисциплинах: FIFA, Just Dance, Mortal Kombat, NBA. Больше всего было, конечно же, футболистов. В то время как киберспортсменов меньше ожидаемого. А ещё говорят современная молодёжь целыми днями только за компьютерами и сидит. Неправда.

Для болельщиков проводилась программа интерактивных развлечений: бык родео, стрельба из лука, сумо, настольный теннис, настольный футбол и футбол в биноклях, минициклы, боксёрская груша – силомер. Последняя привлекла особое внимание парней. Для уставших или ленивых на территории кампуса разместили множество кресел-мешков. Кто-то даже успевал на них вздремнуть. Всё происходящее можно было снимать и выкладывать в соцсети с хештегом #startfest, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов.

Соревнования шли до 18:00. После подведения итогов на главной сцене состоялась торжественная церемония награждения.

Итоги Фестиваля университетского спорта «Старт»:

Футбол среди девушек:

1-е место Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

2-е место: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина

3-е место: Государственный университет просвещения

Футбол среди юношей:

1-е место: Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева

2-е место: Государственный университет управления

3-е место: Московская ветеринарная академия

Баскетбол среди девушек:

1-е место: Государственный университет управления

2-е место: Государственный университет просвещения

3-е место: Московская ветеринарная академия

Баскетбол среди юношей:

1-е место: Государственный университет управления

2-е место: Московский политех

3-е место: Университет «Синергия»

Волейбол (смешанные команды):

1-е место: МГТУ им. Баумана

2-е место: Университет «Синергия»

3-е место: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина

Бокс (индивидуальный зачёт):

Юноши 57 кг.

1-е место: Дустов Мухамаджон

2-е место: Кочетков Федор

Юноши 60 кг.

1-е место: Саркисян Даниэль

2-е место: Бабкенов Борис

Юноши 71 кг.

1-е место: Хачатрян Ацруни

2-е место: Моисеев Алексей

Юноши 75 кг.

1-е место: Махаури Мохдан

2-е место: Себиев Абубакар

Юноши 86 кг.

1-е место: Геримханов Мухаммад

2-е место: Лебедев Николай

Юноши 92 кг.

1-е место: Камбегов Артур

2-е место: Гириев Изнор

Юноши свыше 92 кг.

1-е место: Магамадов Аальви

2- е место: Махаев Саид

Киберспорт

FIFA 2023:

1-е место: Викторов Дмитрий, Государственный университет управления

2-е место: Тарабан Тимофей, Государственный университет управления

3-е место: Абрамов Дмитрий, Государственный университет управления

Киберспорт

Just Dance среди девушек:

1-е место: Петрова Оксана, Российский государственный аграрный университет имени К.А .Тимирязева

2-е место: Боженкова Марина, Государственный университет управления

3-е место: Виноградова Дарья, Университет «Синергия»

Киберспорт

Just Dance среди юношей:

1-е место: Кайсин Семён, Российский государственный гуманитарный университет

2-е место: Фёдоров Иван, Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева

3-е место: Соколов Юрий, Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева

Киберспорт

Mortal Kombat 11:

1-е место: Павлов Иван, Государственный университет управления

2-е место: Коснырев Иван, Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева

3-е место: Шмыгов Тимофей, Государственный университет управления

Киберспорт

NBA2К:

1-е место: Воякин Артём, Московский Политех

2-е место: Наумов Иван, Московский государственный университет технологий и управления

3-е место: Тарасов Данил, Университет «Синергия»

Вслед за победителями главную сцену занял финалист несколько иных соревнований, творческих. Участник шоу «Голос» и Comedy Battle, победитель «ЖАРА Music Awards-2023» в номинации «Вне времени» за новую жизнь песни «Седьмой лепесток» Антон Токарев. Кстати, победителем номинации «Певец года» на той же премии стал выпускник ГУУ Jony. Но сейчас не о нём. Выступление Антона Токарева прошло на ура. Благо, дождь на окнах ничего не рисовал, хотя весь день было пасмурно. А самые стойкие после концерта остались ещё на часовой DJ-сет. Таковых было не мало – все же молодые, здоровые, спортивные.

Давненько в ГУУ не было настолько насыщенной субботы. Запомнится надолго.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI