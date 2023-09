16.09.2023 „Warta Pamięci” to nasz hołd dla tych, którzy zginęli z rąk okupantów tylko dlatego, że nad wszystko umiłowali Polskę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

„Warta Pamięci” to nasz hołd dla tych, którzy zginęli z rąk okupantów tylko dlatego, że nad wszystko umiłowali Polskę16.09.2023

My dziś stajemy na warcie, warcie pamięci, aby oddać hołd pomordowanym przez rosyjskiego okupanta, tak jak zamordowana została rodzina Boryczków. Pamiętamy o nich. Ta pamięć będzie wieczna. (…) Dziś w jednym czasie, w wielu miejscach, odbywają się takie uroczystości, których celem jest oddanie hołdu tym, którzy zostali pomordowani za Polskę, pomordowanym w wyniku napaści rosyjskiej na nasz kraj – powiedział podczas uroczystości w Rudniku nad Sanem minister Mariusz Błaszczak.

16 września, w przeddzień rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, w Rudniku nad Sanem, z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyły się uroczystości organizowane w ramach akcji Warta Pamięci.

„Warta Pamięci” to wydarzenie, które ma na celu uczczenie rocznicy agresji sowieckiej w 1939 r. i oddanie hołdu obywatelom polskim zamordowanym przez sowietów na wschodzie kraju. Jest to akcja, która nie tylko jest symbolem pamięci, ale także świadectwem solidarności i zrozumienia między pokoleniami.

W dniu 16.09.2023 roku o tej samej porze, dokładnie o 17.30, blisko 30 lokalizacji w całej Polsce jednocześnie stanie się miejscem hołdu i pamięci. Jest to data wybrana nieprzypadkowo. Nawiązuje ona w tej sposób do capstrzyków wojskowych, które w latach II Rzeczpospolitej poprzedzały wiele patriotycznych wydarzeń.

W trakcie uroczystości minister M. Błaszczak złożył kwiaty na grobie rodziny Boryczków.

Rodzina Boryczków została zamordowana 2 października 1939 r. – wtedy do Kamionki wkroczyła grupa żołnierzy Armii Czerwonej, na której czele stał oficer polityczny Rodion Bierdnikow. Inspirowany przez miejscowych komunistów Bierdnikow postanowił rozstrzelać rodzinę Boryczków – jako „wrogów ludu”.

Minister M. Błaszczak podziękował w trakcie uroczystości wszystkim, którzy organizują akcję „Warta Pamięci”, a także tym, którzy wspierają wszystkie inne inicjatywy mające na celu upowszechnianie naszej historii i losów naszego narodu.

Organizatorem akcji „Warta Pamięci” jest Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Patronat Honorowych nad akcją objęli: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Galeria ->>> „Warta Pamięci” to nasz hołd dla tych, którzy zginęli z rąk okupantów tylko dlatego, że nad wszystko umiłowali Polskę

Zdjęcia (4)

MIL OSI