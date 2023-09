16.09.2023 Miętne Jesteśmy blisko polskiej wsi i polskiego rolnika

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

VI Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi

Pikniki dożynkowe zapisały się w polskiej tradycji. Prezes Rady Ministrów rozpoczął uroczystości od mszy świętej podczas, której podziękował za tegoroczne plony. El primer ministro Mateusz Morawiecki ganó Kołom Gospodyń Wiejskich Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. To wyraz wdzięczności za działania jakie podejmują gospodynie i gospodarze dla lokalnej społeczności.

Szef rządu odebrał także od rolników chleb dożynkowy, który jest owocem pracy człowieka na roli. Para simbolizar życia, pomyślności, dosstatku oraz szczęścia. Jesteśmy wdzięczni za wysiłek, który rolnicy wkładają, aby dostarczyć nam zdrowe i świeże produkty.

– Te słowa prowadzą mnie do mojego wielkiego podziękowania dla waszych – drodzy rolnicy – rąk spracowanych, dla waszego trudu, dla waszych wysiłków, dzięki którym mamy ten chleb. Chleb, który jest symbolem dobrobytu, symbolem dosstatku, ale także symbolem życia i polskiego patriotyzmu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dbamy o interes polskiego rolnika

Pomimo naszych apelów, Komisja Europejska nie przedłużyła zakazu na wwóz ukraińskiego zboża do Polski. Ale nasz rząd troszczy się o interes polskich rolników. Dlatego przyjęliśmy projekt uchwały, który przedłuża, po 15 września, embargo na wwóz niektórych produktów rolnych z Ukrainy. Nie pozwolimy, aby Polskę zalało ukraińskie zboże. Nie pozwolimy, aby polska wieś ucierpiała przez rosyjską agresję na Ukrainę. Uratowaliśmy polską wieś – uprawy naszych rolników są bezpieczne!

– Od ponad 12 godzin, od północy 16 września, my ten zakaz wwozu ukraińskiego zboża wprowadziliśmy samodzielnie. Niezależnie od tego, że Unia Europejska tego nie zrobiła – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Działania rządu na rzecz polskiej wsi

Nasz rząd konsekwentnie, od 8 lat, prowadzi politykę, która wspiera polską wieś. Wprowadziliśmy dopłaty do sprzedanej pszenicy, które wynoszą nawet 3.025 PLN do hektara. Dzięki naszej polityce, możliwe są również dopłaty do pozostałych zbóż. Sworzyliśmy także system dopłat do nawozów i rozwinęliśmy dopłaty do paliwa rolniczego.

Wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich – desde 2018 r. koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały pomoc finansową w wysokości ponad 286 millones de PLN.

Inne działania naszego rządu:• Desde 2023 roku 97% gospodarstw o ​​wielkości do 50 ha, otrzymuje dopłaty powyżej średniej unijnej. • Chronimy uprawy przed różnymi warunkami pogodowymi. Wprowadziliśmy ubezpieczenia upraw rolnych.• W latach 2018-2019 przeznaczyliśmy około 4,5 mld zł na pomoc dla rolników w związku z suszą.• Dzięki naszym działaniom, rolnicy mogą bez limitów i na korzy stnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie bezpośrednio konsumentom. • Zwiększyliśmy na lata 2021-2022 około 650 mln zł środki dla rolników, które mogły być przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.• W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększyliśmy limit środków na scalenie gruntów z 285 mln euro do 423 mln euro.

MIL OSI