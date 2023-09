15.09.2023 Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referéndum ogólnokrajowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referéndum ogólnokrajowe15.09.2023

W związku z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami parlamentarnymi oraz referendum ogólnokrajowym, Ministro Spraw Zagranicznych utworzył 402 obwody do głosowania poza granicami kraju. Hasta o 94 więcej niż podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r.

Wyznaczono ponad 60 nowych miejsc, gdzie powstaną obwody do głosowania. Wykaz obwodów do głosowania został opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.09.2023 w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą

Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Rejestracji można dokonać do 10 października 2023 r.

Można tego dokonać na trzy różne sposoby:

przy użyciu usługi „e-Wybory”

w formie papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie)

na dirección poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Spośród wymienionych wyżej sposobów MSZ rekomenduje wykorzystanie systemu e-Wybory. https://ewybory.msz.gov.pl

Dzięki systemowi e-Wybory zgłoszenie do spisu wyborców poza granicami kraju jest możliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca ​​samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory wyborca ​​nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Korzystanie z usługi e-Wybory będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. hacer 10 października 2023 r.

Por móc głosować wyborcy mają czas do 10 października 2023 r. na dopełnienie formalności. Wszelkie informacje dotyczące głosowania za granicą są publikowane na bieżąco na stronie MSZ (enlace) oraz stronach lokalnych placówek zagranicznych.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

