15.09.2023 Rząd przekaże 4,5 mld zł dla gmin popegeerowskich

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

4,5 mld PLN – środki dla samorządów popegeerowskich

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze.

Naszym celem jest tworzenie inwestycji blisko ludzi. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowym środkom powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację.

– Dla nas nie ma Polski A, Polski B. Ważne, aby rzeczywiście była jedna. Temu ma służyć również nasz program, który jest fundamentalnie ważny – właśnie dla ziem, gmin popegeerowskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. To jeszcze większa kwota niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po Dawnych PGR-ach. Dzięki środkom z tej edycji powstanie ponad:

1000 drogas,

260 boisk i obiektów sportowych,

220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,

350 coronas,

45 siłowni plenerowych,

150 budynków i infraestructura towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej,

60 ośrodków Senior+,

300 świetlic i domów kultury.

Zobacz wyniki VI edycji programu.

Realne wsparcie dla samorządów

Nasze małej ojczyzny rozwijają się dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych. W całej Polsce powstaje szereg inwestycji. W III naborze gminy i powiaty otrzymały w sumie ponad 4 mld zł na inwestycje bliskie ludziom. Dofinansowaliśmy blisko 1900 inwestycji z ponad 1300 gmin. Mieszkańcy tych regionów już mogą korzystać z bezpiecznych dróg, które zostały wyremontowane. Dzieci i młodzież mają lekcje w nowych klasach, a po szkole mogą spędzić swój czas wolny na boisku sportowym.

– Niech każdy burmistrz, wójt, starosta lub prezydent miasta zada sobie to pytanie – czy 4 lata wcześniej, 8 lat wcześniej, były takie programy, które tworzyły perspektywy rozwoju gospodarczego, perspektywy przyciągania nowych przedsiębiorców, tworzenia nowych jednostek szpitalnych? – powiedział szef polskiego rządu.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Dotychczas rozstrzygnęliśmy już V edycji. Na ten cel przeznaczyliśmy do tej pory 63,4 mld zł.

I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Nasza współpraca z samorządami poprawia warunki życia wszystkich Polek i Polaków. Dlatego kontynuujemy program i przeznaczamy pieniądze na kolejne inwestycje.

Wciąż trwa nabór do IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wnioski można składać del 18 de julio de 2023 r. hazlo dios. 17.00.

Więcej informacji na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

MIL OSI