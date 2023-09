15.09.2023 Oświadczenie MSZ w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących procesu wizowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych rodzajów wiz:

Wizy C – Jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu.

Wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Bromea con wiza D oznaczona na naklejce wizowej numerem oznaczającym dostęp do rynku pracy. Aby wnioskować o wizę z celem wyjazdu do pracy, oznaczoną zgodnie z ustawa o cudzoziemcach numerem 6 lub 5a i 5b należy w procedurze wizowej przedłożyć odpowiednio zezwolenie do pracy wydane przez Wojewodę albo oświadczenie o powi erzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu:

1) turystycznym;

2) odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) udziału w imprezach sportowych;

4) prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w pkt 5;

7) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

8) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) szkolenia zawodowego;

11) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10;

12) dydaktycznym;

13) prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

14) tranzytu;

15) tranzytu lotniczego;

16) leczenia;

17)dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (AELC) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

18) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

19) przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

20) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

21) repatriación;

22) korzystania z ochrony czasowej;

23) przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

24) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

25) innym niż określone w pkt 1-24.

Nie jest prawdą, że MSZ sprowadził setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki

Statystyka wydanych wiz za ostatnie 30 miesięcy kształtuje się jak poniżej:

Łączna liczba wiz (krajowe i Schengen)

Łączna liczba wiz krajowych

Łączna liczba mago

1 951 176

1 782 276

w tym:

Bialoruś

586 171

534 557

Ucrania

990 116

988 086

Pozostałe Kraje

374 889

259 633

Statystyka wszystkich krajów, z wyłączeniem Białączniku i Ukrainy kształtuje się jak w załączniku nr 1.

Jednocześnie prawdą jest, że w ciągu ostatnich lat znacznie spadła liczba wydanych wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej.

2012

2013

2014

Escribe wizy

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Ilość wiz przyznanych – ob., FR

0

263082

3550

266632

20%

0

225894

3478

229372

dieciséis%

0

146715

3696

150411

10%

Ilość wiz przyznanych ogółem

1

1077218

275592

1352811

0

1106866

295032

1401898

0

1104320

385123

1489443

2020

2021

2022

Escribe wizy

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Lote de Wiza.

Wiza Schengen

Wiza Krajowa

RAZEM

% w stosunku do całości

Ilość wiz przyznanych – ob., FR

0

24058

12402

36460

4%

0

9177

22120

31297

3%

0

2228

8746

10974

2%

Ilość wiz przyznanych ogółem

1

98751

806659

905411

0

39370

1003282

1042652

109

72909

537952

610970

Nie jest prawdą, że konsulowie otrzymywali polecenia z Centrali MSZ dotyczące wydawania wiz

Przedstawiciele kierownictwa MSZ nie mają uprawnień do polecania konsulom wydania konkretnej decyzji wizowej. Konsul jest organem uprawnionym do podejmowania suwerennej decyzji w sprawach wiz dla cudzoziemców. El ministro Spraw Zagranicznych nie ma możliwości uchylenia, czy modyfikacji decyzji konsula w indywidualnych sprawach wizowych. Central MSZ może jednak przekazywać urzędom konsularnym przesyłane do MSZ informacje o problemach określonych osób z ustaleniem terminu wizyty. Konsul ocenia każdorazowo sytuację i może podjąć działania na podstawie art 9 ust. 3 Kodeksu Wizowego: „W uzasadnionych pilnych przypadkach konsulat może zezwolić osobie ubiegającej się o wizę na złożenie wniosku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie albo spotkanie odbywa się natychmiast.” Należy jednak podkreślić, że decyzja w przedmiocie wydania albo odmowy wydania wizy jest suwerenną decyzją konsula. Uzasadnionym pilnym przypadkiem może być np. międzynarodowa konferencja naukowa lub dyplomatyczna (np. szczyt OBWE, szczyt NATO), duże wydarzenia o charakterze masowym, jak np. „Światowe Dni Młodzieży”, ale również konieczność pilnego przyjazdu na wydarzenie rodzinne typu ślub, pogrzeb czy konieczność przyjazdu w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim. Różnorodność powodów kwalifikujących się do powyższej kategorii może być bardzo duża, dlatego każdy przypadek analizowany jest przez konsula odrębnie.

Nie jest prawdą, że nasi partnerszy z UE wykazali, że na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców pochodz ących z krajów, gdzie występuje zagrożenie terrorystyczne

Nie jest prawdą, że Polska oddała całą techniczną obsługę prowadzenia wniosku wizowego firmie zewnętrznej oraz, że firmy pośrednictwa wizowego pełniły rolę urzędników konsularnych

Wniosek wizowy składany jest przez cudzoziemca bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub w punkcie przyjmowania wniosków wizowych.

W przypadku wiz do pracy, zanim wniosek może zostać przyjęty, pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi uzyskać w Polsce (wojewoda, urząd pracy) pozwolenie na pracę dla konkretnego cudzoziemca.

Punkty przyjmowania wniosków wizowych działające w ramach outsourcingu świadczą jedynie usługi informacyjno-organizacyjne: umawiają spotkania na złożenie wniosków, przyjmują wnioski i przekazują do konsulatów do ich rozpatrzenia, zwracają cudzo ziemcom paszporty wraz z decyzjami. Pracownicy punktów nie podejmują decyzji w sprawie przyznania wizy lub nie – proces decyzyjny pozostaje w rękach polskich urzędników.

W związku z decyzją o wypowiedzeniem umów firmom outsourcingowym, w MSZ rozpoczęły się prace nad otwarciem własnej sieci punktów przyjmowania aplikacji wizowych z wykorzystaniem, m.in. infraestructura de infraestructura.

Nie jest prawdą, że przed polską ambasadą w kraju afrykańskim stało stanowisko z oficjalnymi podstemplowanymi dokumentami

W kwestii pojawiających się innych nierzetelnych informacji dotyczących outsorcingu wizowego informaujemy, co następuje:

W Polsce po raz pierwszy z outsorcingu wizowego zaczęto korzystać w procesie wizowym na Ukrainie w 2011 r. System outsorcingu wizowego był budowany w oparciu o decyzje ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, kiedy to drastycznie ograniczono sieć polskich placówek zagranicznych i liczbę konsuli, uniemożliwiając sprawne prowadzenie procesu wizowego bez udziału firma zewnętrznych.

System usługodawców zewnętrznych świadczących pośrednictwo wizowe jest wykorzystywany przez państwa Unii Europejskiej od wielu lat. To rozwiązanie prawne określone w przepisach wspólnotowych, z którego korzysta zdecydowana większość krajów Schengen.

Usługi zewnętrzne w zakresie wniosków o wizy rozpatrywane przez polskich konsulów funkcjonowały na Ukrainie i w Turcji już od 2011 r. (VFS Global), zostały także wprowadzone na Białorusi, w Chinach, na Filipinach oraz w Indiach. W przeszłości – desde 2013 roku – z usług korzystano także na terytorium Federacji Rosyjskiej, umowa wygasła i nie zostanie przywrócona.

W kwestii pojawiających się nierzetelnych informacji dotyczących Centrum Decyzji Wizowych informaujemy, że Centrum Decyzji Wizowych utworzono w 2021 r. w celu wparcia urzędów konsularnych na Białorusi po wydaleniu z tego kraju większości polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego

Celem tego przedsięwzięcia było utrzymanie zdolności do rozpatrywania wniosków wizowych. Centrum Decyzji Wizowych działa w strukturze organizacyjnej Departamentu Konsularnego MSZ de 2021 r. Obecnie składa się z dwóch referatów, po jednym w Warszawie i Łodzi – w których jest łącznie 30 etatów.

Referat CDW w Łodzi działa od lipca br., gdzie pracownicy świadczą pracę stacjonarnie w biurze zlokalizowanym przy ul. Kopcińskiego 62d, budynek M3. Centrum Decyzji Wizowych rozpatrzyło desde 2021 r. (desde 1 września 2023 r.) ponad 420 000 złożonych na Białorusi wniosków wizowych.

Przeniesienie Centrum Decyzji Wizowych do Łodzi związane było z rosnącymi potrzebami lokalowymi tej części Ministerstwa Spraw Zagranicznych i brakiem możliwości ich zaspokojenia w ramach posiadanego zasobu nieruchomości. Ulokowanie Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, w perspektywie 10-cio miesięcznej pozwala na osiągnięcie blisko 20% oszczędności na kosztach czynszu, opłat eksploatacyjnych i wynajmie miejsc postojowych względem wynajmu pod obnej nieruchomości biurowej w Warszawie.

CDW Bialoruś

2021

2022

2023

Razem wnioski rozpatrywane w latach 2021-2023 (31.08)

Wnioski rozpatrywane

37 106

221 122

167 177

425 405

Udzielenia

36 651

216 868

160 559

414 078

Od 1 czerwca do 8 września 2023 r. CDW podjęło 69.263 decyzje, w tym oddziałw Łodzi podjął 9.794 decyzje wizowe.

Dodatkowo w związku z wojną na Ukrainie w okresie od września 2022 r. hacer kwietnia 2023 r. CDW rozpatrzyło 21 456 wniosków wizowych składanych na terytorium RP na mocy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 66 us. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. oh cudzoziemcach,

CDW Ucrania

2022

2023

razem

Wnioski

10197

11259

21456

Udzielenia

9676

10822

20498

Odmowy

521

437

958

W obecnym stanie prawnym, Ministro Spraw Zagranicznych może podejmować decyzje wizowe jedynie wobec wniosków składanych na terytorium Białorusi, co ma miejsce zarówno w CDW w Warszawie jak i Łodzi.

W roku 2023 utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na wizy w Białorusi uzasadniające działanie CDW w obecnym wymiarze.

Z rozwiązań podobnych do CDW, tj. podmiotów rozpatrujących wnioski w kraju wydającym wizę, korzystają również inne kraje UE np. Finlandia y Holanda.

Prawdą jest, że przedsiębiorcy i związki przedsiębiorców występowały do ​​MSZ o sprawniejszą obsługę i zwiększenie ilości obsługiwanych wniosków wizowych

Zarówno do MSZ, jak i do placówek zagranicznych napływały i napływają pisma wskazujące na trudności lub brak możliwości umówienia terminów na złożenie wniosków wizowych. Pisma kierowane były zarówno przez organizacje pracodawców lub organizacje branżowe, samych pracodawców jak i osoby indywidualne. Problema podnosiły również instytucje rządowe, inne resorty oraz uczelnie wyższe.

Prawdą jest obecnie, że w polskiej polityce wizowej absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli RP

Wszystkie wnioski wizowe rozpatrywane są na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach (w przypadku wiz krajowych) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – Kodeks Wizowy (wizy Schengen). W wymienionych aktach prawnych, wydanych do nich przepisach wykonawczych oraz odrębnych „instrukcjach” (np. formalne decyzje wykonawcze wydawane przez KE oraz np. analizy ryzyka sporządzane przez organy krajowe) znajdują si ę opisane szczegółowo kryteria i mechanizmy dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków wizowych, stanowiące swoiste „ podręczniki” dla urzędników wizowych.

Każdy wniosek o wydanie wizy oceniany jest pod kątem ryzyka migracyjnego. Jest to ocena indywidualna pod kątem Samego cudzoziemca oraz celu ubiegania się o wizę i warunków, na jakich wjazd i pobyt cudzoziemca miałby być realizowany, a także zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia publiczn ego.

Ocena ryzyka migracyjnego następuje z wykorzystaniem:

1) danych dostępnych w krajowych lub unijnych bazach informacyjnych odnośnie cudzoziemców (SIS II, Wykaz),

2) informacji będących w posiadaniu odpowiednich służb i instytucji krajowych,

3) informacji i danych uzyskanych w ramach forum lokalnej współpracy w ramach strefy Schengen,

4) analice dokumentów złożonych z wnioskami wizowymi, a gdy to niezbędne – rozmów z cudzoziemcami, rozmów z przedstawicielami podmiotów zapraszających w kraju.

W ramach oceny ryzyka migracyjnego i całościowej oceny wniosku wizowego urzędnicy wizowi uzyskują dostęp do informacji pozwalających zweryfikować, czy dany cudzoziemiec nie jest osobą niepożądaną na terytorium państw strefy Schengen , czy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, czy deklarowany cel pobytu jest celem rzeczywistym ( czyli czy nie dochodzi do próby wyłudzenia wizy), czy nie występują inne okoliczności mogące wskazywać, że cel pobytu może być inny, czy w przeszłości cudzoziemiec nie naruszał przepisów migracyjnych, czy uzyskiwane wcze śniej wizy wykorzystał prawidłowo, a także czy podmiot zapraszający jest wiarygodny.

Powyższe służy identyfikowaniu zagrożeń migracyjnych i adekwatnej polityce rozpatrywania wniosków o wiz. Dobór konkretnych metod i instrumentów służących ocenie wniosków o wydanie wiz zależy od celu, w jakim cudzoziemiec ubiega się o wydanie wizy. W inny sposób oceniany jest wniosek cudzoziemca ubiegającego się o wizę w celu realizacji krótkoterminowego pobytu niż wniosek związany z pobytem długoterminowym.

Analiza ryzyka migracyjnego przebiega kilkuetapowo i jest dokonywana we współpracy urzędników wizowych z organami w Polsce. Rozpatrywaniem wniosków wizowych zajmują się konsulowie, desde 2021 r. – także urzędnicy wizowi MSZ (w odniesieniu do wiz z terytorium Białorusi).

Tylko cudzoziemcy wobec których nie występują żadne podstawy do odmowy wydania wizy otrzymują wizy. Przechodząc na grunt wiz wydawanych w celu pracy – nie każdy cudzoziemiec, dla którego wydano zezwolenie na pracę uzyskuje wizę. Podobnie, jak nie każdy cudzoziemiec, który ubiega się o wydanie wizy w celu turystycznym taką wizę uzyska.

Przesłanki odmów wydania wiz krajowych lub wiz Schengen wymienione są w sposób enumeratywny w przepisach rangi ustawowej. Przesłanki odmów wydania wiz, niezależnie od tego, czy dotyczą wiz krajowych, czy wiz Schengen są ze sobą zbieżne. Przepisy wskazują, że odmowa wydania wiz następuje w przypadkach:

1) figurowania cudzoziemca w wykazie osób niepożądanych (objętych zakazem wjazdu i pobytu) na terytorium RP lub państw Schengen,

2) braku uzasadnienia celu lub warunków planowanego pobytu,

3) zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

4) przedstawienia fałszywych informacji lub dokumentów albo oświadczenia nieprawdy lub zatajenia prawdy,

5) braku wystarczających środków finansowych na pobyt i podróż,

6) braku właściwego ubezpieczenia medycznego,

7) uzasadnionych wątpliwości co do zamiaru prawidłowego wykorzystania wizy, czyli zgodnie z deklarowanym celem pobytu i w okresie jej ważności.

Poziom wydawanych decyzji o odmowie wydania wiz jest bardzo zróżnicowany. W skrajnych przypadkach wynosić może nawet 90% wszystkich złożonych wniosków dla danego celu. Dla przykładu wśród złożonych wniosków w 2022 r. na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało: 90% Irakijczyków, Nigeryjczyków, natomiast poziom odmów dla obywateli Tadżykistanu, Pakistanu, Argelii, Tunezji i Syrii był na poziomie ok. 80%. W przypadku obywateli Uzbekistán y Bangladesh – na poziomie pow. 50%.

Wobec tego należy z całą stanowczością podkreślić, że nie jest prawdą, że osoby aplikujące o wizę otrzymywały ją bez jakiegokolwiek sprawdzenia.

W kontekście powyżej zawartych danych i informacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o nierozpowszechnianie nieprawdziwych i przekłamanych informacji. Pojawiające się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie komentarze świadczą o braku elementarnej znajomości prawa oraz wiedzy nt. procesów wizowych.Przekazywanie m.in. nieprawdziwych informacji punto. wydanych wiz oraz pochodzeniu aplikujących przy ogólnie dostępnych danych przeczących nim, ośmieszają zarówno osoby je wypowiadające jak również media je powielające.

