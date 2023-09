15.09.2023 72% mężczyzn i 42 % kobiet jest gotowa do obrony Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

15 września, szef MON wziął udział w kolejnej debacie z cyklu „Strategicznie o …”organizowanej przez ACKS, podczas której omówione zostały wyniki badania „Stosunek Polaków do obrony Ojczyzny” przeprowadzonego przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej w lutym 2023 roku, czyli rok po agresji Rosji na Ukrainę. Objęto nim Polaków w wieku 18-55 lat.

Nasze badanie na temat stosunku Polaków do obrony Ojczyzny pokazuje, że 72% mężczyzn i 42 % kobiet jest gotowa do obrony Ojczyzny, gdyby w sytuacji zagrożenia dostali powołanie

– poinformowała dr Agnieszka Glapiak podczas konferencji w Gołdapi. Dr Glapiak zwróciła uwagę na fakt, że przy analizie tych badań trzeba pamiętać, że wskazania procentowe dotyczą odsetka osób w wieku 18-55 lat, a nie całego społeczeństwa. Dotyczą osób, które w sytuacji zagrożenia dostałyby rzeczywiste powołanie. W liczbach bezwzględnych chęć obrony Ojczyzny deklaruje więc prawie 7 mln mężczyzn i 4 mln kobiet, czyli aż 11 mln Polaków.

Badania – jak zaznaczyła dr Agnieszka Glapiak – pokazują, że nawet jedna trzecia Polaków w wieku 18–55 lat jest potencjalnie zainteresowana jakąś formą służby wojskowej w czasie pokoju. Największym zainteresowaniem cieszą się te formy służby, które można łączyć z cywilnym życiem zawodowym, czyli służba w rezerwie aktywnej, a następnie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową oraz służbą w WOT.

Wyniki badań mówią, że wśród osób zainteresowanych służbą wojskową, chęć służby w rezerwie aktywnej deklaruje 40%, zainteresowanych dobrowolną zasadniczą służbę zawodową jest 33 %, a terytorialną służbę wojskową 32 %.

Spośród osób zainteresowanych dobrowolną zasadniczą służbą zawodową najliczniejszą grupę stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat i stanowią one 47 % zainteresowanych, a także kobiety (tu wskazania dotyczą wieku 18-55 lat) – które stanowią 42 % zainteresowanych istotnie przewyższając zainteresowanie mężczyzn, którzy deklarują zainteresowanie tą formą służby w 27 %.

O zainteresowaniu dobrowolną zasadniczą służbą wojskową mówił także minister Mariusz Błaszczak.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. (…) 42 000 ludzi przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową dotychczas, a przypomnę, że rozpoczęliśmy takie działania niespełna 18 miesięcy temu. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Kiedy rząd koalicji PO-PSL zawiesił obowiązkową służbę wojskową w 2009 r. to do 2015 r. tylko 34 000 ludzi zgłosiło się do służby przygotowawczej. W ciągu 18 miesięcy uzyskaliśmy większą wartość niż przez 6 lat od 2009 do 2015 nasi poprzednicy. I podkreślam, że przecież są to ochotnicy, nie ma poboru przymusowego

– mówił szef MON.

Także, jak wynika z badań, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, wprowadzone przepisami ustawy, pomimo początkowo nieprzychylnych opinii w mediach, cieszą się poparciem społecznym, a prawie połowa badanych chce je odbyć.

Według wyników badań najwięcej osób uważa, że na ćwiczenia rezerwy powinny być powoływani młodzi mężczyźni w wieku do 35 lat. Tak sądzi aż 67 % badanych. Nieco mniejsze poparcie ma opcja powoływania na ćwiczenia mężczyzn w wieku 18-60 lat. To 51 % wskazań.

Co piąty pytany, spośród osób niechętnych ćwiczeniom, byłby skłonny zmienić zdanie, gdyby program ćwiczeń był bardziej elastyczny oraz w zamian za atrakcyjne wynagrodzenie. Jak wskazuje badanie, sama idea ćwiczeń będzie miała znacznie większe poparcie pod warunkiem zwiększenia elastyczności ich prowadzenia.

Szef MON mówiąc o zwiększaniu potencjału obronnego poprzez szkolenie rezerw zwrócił uwagę, że ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła już szereg zmian, które mają być odpowiedzią na postulaty rezerwistów.

Jest też aktywna rezerwa, nowa formuła przewidziana w ustawie o Obronie Ojczyzny, która pozwala, żeby realizować służbę w sytuacji, w której Wojsko Polskie potrzebuje określonych specjalistów. Ta formuła została zaczerpnięta z armii USA. Można w ten sposób, inwestując we własne zdolności, we własne możliwości, wspierać Wojsko Polskie

– podkreślał szef MON.

Mówiąc o ofercie dla młodych ludzi minister M. Błaszczak zwrócił uwagę na rozbudowę programów skierowanych do młodzieży.

Bardzo ważnym elementem naszego całego systemu jest także nauka w szkołach, w oddziałach przygotowania wojskowego, w klasach mundurowych. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że od 1 września tego roku, naukę przysposobienia rozpoczęło 28 000 uczniów. To jest też największa wartość. (…) Chcę też mocno podkreślić, że podwoiliśmy liczbę klas mundurowych. A to wszystko wynika z chęci, z deklaracji, z zainteresowania nauką w klasach mundurowych. Ten system jest przemyślany i prowadzi do tego, żeby wzmocnić zdolności obronne RP, żeby wzmocnić Wojsko Polskie, żeby odstraszyć agresora

– mówił na debacie szef MON.

Jak pokazują badania większość społeczeństwa ma świadomość, że zwiększenie stanu ilościowego i dalsza modernizacja techniczna SZ RP są niezbędne, aby zapewnić krajowi bezpieczeństwo oraz suwerenność. Badania pokazują także, że przyjęte w ustawie rozwiązania dotyczące dobrowolnych form służby wojskowej mają najwyższe poparcie społeczne, a rezygnacja z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej była rozwiązaniem słusznym i akceptowalnym społecznie.

***Cykl „Strategicznie o…” organizowany przez ACKS stanowi platformę, w ramach której zaproszeni eksperci przedstawiają najnowsze informacje dotyczące określonej tematyki – w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i informacyjnego. Jednocześnie dyskusja uwzględnia rolę, jaką w ciągle zmieniającym się obszarze bezpieczeństwa odgrywa komunikacja strategiczna – jako główny sposób kształtowania środowiska informacyjnego.

