Финансовые новости: Банк России опубликовал полугодовой отчет о деятельности Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA (15.09.2023)

Документ содержит результаты мониторинга и аналитический обзор RUONIA и ее срочной версии, информирует о динамике ставки и ее применении в финансовых инструментах в первом полугодии 2023 года.

Банк России продолжил проводить мероприятия по популяризации процентной ставки RUONIA среди участников финансового рынка. На встречах с ними неизменно подчеркивалось, что методология расчета срочной версии RUONIA соответствует аналогичным безрисковым процентным ставкам, используемым иностранными регуляторами финансового рынка.

Динамика RUONIA в первой половине 2023 года наглядно отражала спрос и предложение на межбанковском рынке. За этот период средний уровень объема операций, включенных в расчет RUONIA, составил 412 млрд рублей, превысив результаты предыдущего полугодия на 53%.

Более подробно читайте в «Отчете о деятельности Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA за первое полугодие 2023 года».

