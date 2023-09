Физический диктант и научпоп-лекции: Всероссийский день физики пройдет в МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

17 сентября впервые по всей стране будет отмечаться День физики. Он приурочен к празднованию дня рождения великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Мероприятия состоятся в 21 городе России на базе 24 крупнейших технических университетов и научных организаций. Физтех — один из ключевых организаторов. Также он входит в число крупнейших очных площадок научно-популярного фестиваля.

День физики станет масштабным просветительским мероприятием в области точных наук. В рамках федерального проекта «Физика для всех» он призван познакомить школьников с инженерными специальностями, показать красоту науки и помочь определиться с будущей профессией, а также расскажет о том, почему физика — это интересно и увлекательно.

На каждой площадке будет организована насыщенная и интересная программа. Участников ждут:

– научно-популярные лекции от экспертов: математика, директора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрея Райгородского, выпускника МФТИ и популяризатора науки Дмитрия Побединского и многих других;

– интеллектуальные игры и другие виды активности: ФизКвест, инженерные соревнования, физические дебаты;

– участие в первом Всероссийском физическом диктанте;

– видеоэкскурсии по инженерным и физическим «местам силы»: от коллайдера в Дубне до лабораторий Физтеха.

Для учителей будут организованы лекции, посвященные методикам и технологиям для качественного улучшения уроков физики. Также каждый учитель получит бесплатный доступ к уникальному курсу повышения квалификации: «Экспериментальный тур олимпиад по физике».

Для участников, которые не смогут присутствовать очно, будет организовано специальное онлайн-подключение, где они смогут задать интересующие их вопросы, поучаствовать в интерактивных лекциях и виртуальных экскурсиях.

Подробная программа лекций и активности МФТИ опубликована на сайте.

Всероссийский День физики проходит в рамках масштабного федерального проекта «Физика для всех», целью которого является популяризация изучения физики и естественных наук. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Узнать больше: физикадлявсех.рф

