Студентов и аспирантов приглашают к участию в российско-китайской международной школе

В рамках проекта РНФ на Физтехе состоится Международная школа «Сверхпроводящие функциональные материалы для передовых квантовых технологий», призванная в том числе сформировать физические основы для создания класса принципиально новых элементов и приборов пост-кремниевой электроники. Участие в школе бесплатное.

Мероприятие пройдет с 25 по 29 сентября в МФТИ. Открытие школы состоится в концертном зале, далее с 26 по 29 сентября школа будет проходить в конференц-зале УВД. Регистрация открыта до 22 сентября.

Тематика школы включает в себя основы физики магнитных топологических изоляторов, гибридных систем «сверхпроводник — ферромагнетик», а также обсуждение идей разработки управляющих элементов сверхпроводниковых квантовых схем и конкретных устройств на их основе, в частности, элементы криогенной термометрии в милликельвиновом диапазоне.

С устными докладами выступят лекторы, ведущие сотрудники Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий, а также приглашенные лекторы из Пекинского политехнического университета. Ожидается, что на школе будет представлено около 20 лекций для студентов бакалавриата и магистратуры. Расписание докладов и мероприятий школы будет доступно на сайте.

