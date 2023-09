Состоялось третье заседание Наблюдательного совета Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 сентября в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» СПбПУ состоялось заседание Наблюдательного совета . Это первое заседание в 2023 году и уже третье с момента запуска программы ПИШ СПбПУ. Основной целью было подвести итоги работы за восемь месяцев текущего года, результаты приёмной кампании в магистратуре, а также оценить нынешний статус взаимодействия с индустриальными партнёрами. Возглавил работу сопредседатель Наблюдательного совета, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

В приветственном слове Владимир Николаевич отметил, что за год, прошедший с момента запуска федерального проекта, передовые инженерные школы Санкт-Петербурга продемонстрировали хорошую динамику развития и укрепления связей с высокотехнологичной промышленностью, и ПИШ Политехнического университета вошла в число лидеров этого процесса. Достигнутые результаты служат ориентиром, в том числе, для 20 новых ПИШ, которые будут выбраны уже в этом году по итогам второго этапа конкурса. Тем не менее, как подчеркнул вице-губернатор, пока ещё открытым остаётся вопрос, на каких принципах будет модернизировано инженерное образование в России, с учётом стремительно изменяющегося индустриального ландшафта, и какова роль ПИШ в этом процессе.

Мы считаем, что наши передовые инженерные школы — в своём роде флагманы для всей российской системы высшего образования. Авторитет Алексея Ивановича и ПИШ СПбПУ, с которой мы работаем по многим вопросам, на мой взгляд, непререкаем. И всё же, высоко оценивая проделанную работу, ожидая, что на следующем этапе Петербург сможет расширить свое представительство в рядах ПИШ, мы ждём от наших флагманов не успокоенности, а ещё более энергичного движения, постановки новых целей и задач относительно повестки, стоящей сейчас в целом перед индустрией , — сказал Владимир Княгинин.

Промежуточные результаты работы ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» представил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ СПбПУ Алексей Боровков. Озвученные показатели касались разработанных и внедрённых новых основных образовательных программ и программ ДПО, числа студентов, прошедших практику, а также тех, кто завершил обучение и трудоустроился в российские высокотехнологичные компании. О развитии магистерских программ рассказал директор Института передовых производственных технологий СПбПУ Валерий Левенцов. Он сообщил, что по итогам прошедшей приёмной кампании на бюджетные места в магистратуру ПИШ СПбПУ поступили 72 человека. Всего было получено почти 300 заявлений, таким образом, средний конкурс превысил показатель четыре человека на место. Также прозвучал доклад директора Центра дополнительного профессионального образования ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ Сергея Салкуцана, где основной акцент был сделан на корпоративных программах, разработанных под конкретные задачи передовых промышленных предприятий.

Члены Наблюдательного совета положительно оценили представленные результаты работы ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». На заседании отмечена необходимость и дальше учитывать при реализации программы ПИШ СПбПУ актуальные запросы высокотехнологичных компаний на подготовку инженерных кадров, а также актуализировать план работ в части проведения научных исследований и разработок.

Официальную часть заседания продолжила встреча с магистрантами ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Члены Наблюдательного совета поздравили студентов с поступлением, сказали напутственные слова, подчеркнув, что два года обучения — это время ярких событий, поисков и экспериментов в команде настоящих профессионалов. А для предприятий — уникальная возможность сформировать кадровый резерв и подготовить специалистов, которые будут обладать реальными навыками решения сложных задач в разных отраслях.

Как отметил директор по развитию новых бизнесов АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» Алексей Михайлов, в условиях стремительно изменяющейся внешней среды и тех вызовов, с которыми сталкиваются современные компании, роль грамотных специалистов и профессионалов своего дела становится ключевой при решении сверхсложных задач.

Уверен, что в ПИШ СПбПУ вы получите знания и навыки на самом высоком уровне. А вот совершенствовать их и нарабатывать производственный опыт вам предстоит, решая задачи индустриальных партнёров. Центральное конструкторское бюро машиностроения является частью большой Государственной корпорации «Росатом». С командой Алексея Ивановича Боровкова нас связывает длительная история решения прорывных задач как в области водородной энергетики, так и в развитии иных технологий, в области газодинамики, гидродинамики. Мы вас приглашаем продолжить эту работу и всегда готовы оказать необходимую поддержку , — сказал Алексей Анатольевич.

Заместитель начальника строительного управления Санкт-Петербургского филиала АО «Атомэнергопроект» — «Санкт-Петербургский проектный институт» Евгений Переяславец подчеркнул, что каждой высокотехнологичной отрасли требуются квалифицированные кадры, способные решать задачи, поставленные правительством и президентом страны, в том числе и по международным проектам.

Мы очень нуждаемся в людях с горящими глазами, которые будут общаться на равных с зарубежными партнёрами, владеть всей современной нормативно-технической документацией. Санкт-Петербургский проектный институт максимально заинтересован в реализации и развитии ПИШ СПбПУ. В наших планах — разработка специализированных магистерских программ, стажировки, обучение под руководством наставников нашего предприятия. Точно могу пообещать, что лучшие выпускники ПИШ будут трудоустроены на нашем предприятии , — сказал Евгений Витальевич.

Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» (ГК «Ростех») Всеволод Елисеев обозначил высокую эффективность самой модели ПИШ: обучение по программе конкретного индустриального партнёра даёт специалисту уникальные навыки проектирования и, как следствие, высокую конкурентоспособность.

С Политехом у нас многолетние связи, мы очень плотно взаимодействуем в части совместных НИОКР, разрабатывали цифровой двойник авиационного двигателя. Виртуальные испытания позволили нам ускорить работы по сертификации, сократить время и материальные затраты. Поле для этой деятельности гигантское, данную технологию мы развиваем наряду с другими. Активно участвуем в программе ПИШ СПбПУ, разрабатывая совместную магистратуру, выпускники которой будут готовы к приёму на работу на любые предприятия ОДК. Массовый рост сейчас происходит во всех областях двигателестроения, и везде нужны высококлассные специалисты. Поэтому желаю вам удачи и успехов не только в обучении, но и в профессиональном будущем , — сказал Всеволод Александрович.

С поступлением в магистратуру ребят поздравил директор инжинирингового центра АО «Силовые машины» Константин Савичев. Он рассказал, что предприятие выстраивает сотрудничество с Политехом сразу по двум проектам: помимо поддержки ПИШ СПбПУ, создано и работает студенческое конструкторское бюро «Силовые машины — Политех» . Программа позволяет студентам принимать участие в реальных научно-исследовательских программах под руководством конструкторов предприятия.

Идёт интересный период вашей жизни, где важно не упустить каждое мгновение, максимально впитывать знания, а потом постепенно их капитализировать. Мы всегда рады приветствовать выпускников СПбПУ, потому что знаем, что такие специалисты обладают необходимыми компетенциями, четким набором внутренних ценностей, присущих профессиональным инженерам. Вас тоже с удовольствием примем в наши ряды , — отметил Константин Дмитриевич.

Старший менеджер направления «Экосистема» АО «Северсталь менеджмент» Георгий Курдюмов напомнил, что в ПИШ СПбПУ второй год реализуется совместная магистерская программа «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» , нацеленная на подготовку инженеров мирового уровня с компетенциями в области металлургического производства, системы менеджмента качества и IT — для кадрового потенциала ПАО «Северсталь».

Магистрантов ПИШ с началом учебного года поздравили также руководитель Центра цифровизации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ВНИИ «Центр» (Минпромторг России) Андрей Агеев, директор по науке ПАО «Газпром нефть» Марс Хасанов, генеральный директор АО «АСКОН» Максим Богданов.

Расширенную версию новости читайте на сайте ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»

