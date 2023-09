Сегодня стартует отборочный этап Международной олимпиады «Open Doors: Russian Scholarship Project»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 сентября открывается регистрация для участия в Международной олимпиаде «Open Doors». Победа в ней — это отличная возможность для талантливых студентов из зарубежных стран поступить в магистратуру или аспирантуру российских университетов без вступительных испытаний и учиться абсолютно бесплатно (за счет средств бюджета РФ). А будущим выпускникам, которые получат дипломы летом 2024 года, напоминаем, что пройти регистрацию можно и нужно уже сейчас.

«Open Doors: Russian Scholarship Project» — это международная олимпиада, которую уже более 5 лет проводит Ассоциация «Глобальные университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования и Россотрудничества.

По результатам прошлого сезона Политех выбрали более 70 победителей и призеров олимпиады Open Doors. На программы магистратуры уже зачислены 36 человек, а в аспирантуру — 25. В 2023 году к учебе в СПбПУ приступят студенты-победители из Эфиопии, Нигерии, Китая, Колумбии, Пакистана, Египта, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Судана, Ботсваны, Кении, Йемена, Индии, Ирана, Шри-Ланки, Казахстана, Алжира, Бразилии, Сенегала, Мексики.

«Политех — очень престижный университет. Наряду со своей долгой научной историей и традициями, он имеет достаточно высокий рейтинг. И среди его разнообразных программ я смогла найти именно ту, которая идеально подходит для работы над моим исследовательским проектом, — поделилась Ассалама Лара, студентка из Сирии. — Многие мои друзья и знакомые учатся здесь и им очень нравится: интересные и качественные курсы, крутые преподаватели, дружеская и позитивная атмосфера».

Те, кто хочет подробнее изучить направления, реализуемые СПбПУ, могут найти их описания на сайте олимпиады Open Doors на русском и английском языках . Для участников доступны два трека— магистратура и аспирантура , а также создана страница с подробным описанием возможностей университета и раздел с видеопрезентациями потенциальных научных руководителей .

Желаем удачи всем участникам. До встречи в Политехе!

