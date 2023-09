Россия – Беларусь: сохраняя историю

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября состоялся Международный круглый стол «XX век в исторической памяти молодёжи Беларуси и России», организованный Высшей школой общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси. Участники обсудили широкий круг вопросов, направленных на совместное сохранение исторической правды и памяти.

Мероприятие прошло в рамках Дорожной карты по реализации Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и СПбПУ. Это уже не первая встреча ведущих специалистов России и Беларуси: в июне в Политехе состоялся международный круглый стол «Ключевые события и проблемы Великой Отечественной войны: к 80-летию Курской битвы и начала освобождения Белоруссии».

В этот раз встречу в дистанционном формате модерировали директор Высшей школы общественных наук Гуманитарного института Анастасия Лисенкова и заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси Николай Сухотский.

Исследователи двух стран на основе архивных документов, данных социологических опросов и свидетельств устной истории обсудили широкий спектр проблем, связанных с оккупацией и партизанским движением, военной повседневностью и мемориализацией исторической памяти, ролью цифровых источников в сохранении памяти двух народов.

Участники сошлись во мнении, что круглый стол имеет огромное значение для сохранения общей исторической памяти, для развития, укрепления и преумножения российско-белорусского сотрудничества. Память о прошлом прочно объединяет сегодня народы России и Беларуси, помогает строить общее будущее и с достоинством отвечать на любые внешние вызовы.

