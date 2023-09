Открыта регистрация на главное академическое событие Всероссийского фестиваля RuCode

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

2–4 октября в МФТИ состоится Всероссийская научная конференция с международным участием «Дизайн междисциплинарных исследований в контексте сближения моделей естественно-научного и гуманитарно-социального знания». Мероприятие проводят Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук и Центр развития ИТ-образования МФТИ.

В конференции примут участие более 50 ключевых спикеров, в числе которых директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП) РАН Арутюн Авитесян, Член-корреспондент РАН Леонид Бородкин, доктор физико-математических наук, профессор РАН Артем Оганов и другие.

В рамках конференции эксперты вместе с участниками обсудят следующие темы и направления:

– искусственный интеллект в междисциплинарных проектах;

– когнитивистика и нейробиология;

– применение анализа данных в гуманитарных и социальных дисциплинах;

– возможности использования оптики гуманитарно-социальных наук;

– дизайн развития общественных процессов;

– новые материалы как реинтерпретант;

– большие данные и образ будущего.

Основная задача проекта заключается в создании условий для формирования академических коллабораций, а также системном повышении мотивированности молодых исследователей и просто научных интересантов в деятельностном участии сближения отмеченных кластеров знания, что в значительной степени будет способствовать его обновлению в целом.

Регистрация уже открыта на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI