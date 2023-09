МКБ представил новые категории повышенного кешбэка «МКБ Бонус»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Уже сентябрь, а значит, – пришло время обновить бонусные категории программы «МКБ Бонус». С 17 сентября клиенты банка могут выбрать их в мобильном приложении или интернет-банке «МКБ Онлайн». Они будут действовать с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно.

Мы провели голосование среди клиентов и проанализировали их предпочтения в прошлом квартале. Это легло в основу тех категорий, который предлагаем в 4 квартале 2023 года. Так повышенный кешбэк участникам бонусной программы будет начисляться за покупки в магазинах «Золотое яблоко», в кафе и ресторанах, за поездки на такси, путешествия с «МКБ Travel», покупки в ресторанах быстрого питания и приобретение детских товаров. Кроме того, 2% кешбэка придут бонусными баллами за покупки в супермаркетах, а при выборе категории «1% на все покупки» — за покупки, которые не входят в другие категории, в том числе за оплату услуг ЖКХ на сумму до 10 000 рублей в месяц.

Клиентам с картой «Мудрость» доступен повышенный кешбэк за покупки в «Аптеках». А держателям Москарты Black ­­­– в фитнес-центрах и спортивных магазинах.

Можно выбрать до 4 категорий повышенного кешбэка из восьми, чтобы вернуть от 5% баллами от суммы в чеке за покупки в выбранных категориях. Накопленные баллы можно конвертировать по ставке 1 балл = 1 рубль.

Подробная информация о новых категориях «МКБ Бонус» доступна в мобильном приложении МКБ, а также на сайте банка.

