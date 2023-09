Дайджест #ГУУговорит: ВЭФ и своп

Source: MIL-OSI Russian Language News

ВЭФ и своп – это не чатлане с планеты Плюк из сатирической комедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». ВЭФ – это состоявшийся во Владивостоке на этой неделе Восточный экономический форум, на котором побывали не только Владимир Путин с Ким Чен Ыном, но и ректор Государственного университета управления Владимир Строев, о чём мы рассказывали в отдельном материале. События Форума комментировал не только наш ректор, но и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, который на этой неделе был явно в ударе. А что такое своп – ищите ниже.

— Ректор ГУУ Владимир Строев опубликовал колонку в «Известиях» о значимости Восточного экономического форума и усилении сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. «ВЭФ может стать символом начала новой эпохи международного экономического сотрудничества на региональном уровне», – начинает Владимир Витальевич. Ректор считает, что давно избитая тема по усилению экономического потенциала российского Дальнего Востока может реанимироваться с новой силой. «При этом долгосрочные последствия конфликта на Украине, по всей видимости, лишь усилят тренд на дальнейшее развитие сотрудничества России с Китаем, и в целом стран АТР, в самых разных областях», – подытожил Владимир Строев.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев выступил с лекцией «Власть и общество: вопросы коммуникации» в Центре знаний «Машук» и высказался об информационной эволюции. Сергей Владимирович назвал газеты источником предпоследних вестей. Блогеры публикуют информацию гораздо быстрее. А современные технологии могут создавать фейки, о которых мы раньше не догадывались, и даже давать возможность говорить людям, которые уже умерли.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал заявление Михаила Мишустина о росте российской экономики. Он согласился, что экономика России сегодня перешла к восстановительному, а во многих отраслях к опережающему росту, который фундаментально обоснован снижающейся относительной конкурентоспособностью западных экономик.

— Также Максим Чирков оценил прогноз Минэкономразвития на 2024 год, по которому средний курс доллара составит 90,1 руб., средняя цена нефти марки Brent будет 85 долларов за баррель, а инфляция на конец года будет держаться на уровне 4,5%. Эксперт называет прогноз пессимистичным. Он уверен, что курс рубля в 2024 году может быть гораздо крепче, учитывая ожидаемое повышение инфляции в странах Запада, связанное с утратой доверия к их финансовой и экономической инфраструктуре. А по темпам экономического роста с 2023 года Россия обгоняет страны Запада и начинает конкурировать с сильнейшими экономиками Востока.

— В связи с приездом Ким Чен Ына на ВЭФ Максим Чирков оценил, о чём он может договориться с Владимиром Путиным. «У нас есть возможности по совместному использованию технологий. Думаю, Северная Корея заинтересована в поставках из нашей страны продовольствия / Естественно, возможно и военно-техническое партнерство — а почему бы нет? Думаю, обе страны были бы заинтересованы в этом», – считает эксперт.

— Кроме того, Максим Чирков объяснил, зачем в России хотят ограничить переводы сумм свыше 100 миллионов рублей. «Понятно, что сумма в сто миллионов рублей для 99,99 процента российских граждан, желающих осуществить перевод, по сути, недостижима — их переводы в разы ниже этой границы», – говорит эксперт. По его мнению, данный шаг в большей степени является неким психологическим воздействием на «жирных котов» — обладателей сверхбольших капиталов.

— Также Максим Чирков высказал свои предположения относительно изменения ключевой ставки. «Мне кажется, ключевая ставка Банка России повышаться не будет. А раз она сохранится на прежнем уровне, это станет сигналом, что цикл повышения из-за нестабильности рубля окончен, а дальше ЦБ перейдет к мягкому снижению».

— Ещё Максим Чирков прокомментировал предложение Минфина ввести репатриацию валютной выручки для стабилизации курса рубля. Среди плюсов эксперт отмечает приток денег в российскую банковскую систему, меньшие риски по хранению российских средств и активов в иностранной финансовый инфраструктуре, защищенность от санкций. Но в то же время Максим Чирков считает, что сама по себе репатриация проблему не решит и создаст некоторые сложности для банков.

— И напоследок Максим Чирков отмечает рост цен на бытовую технику, связанный с ослаблением курса рубля. Однако он считает, что зарплата и доходы в России растут динамично, реальные доходы также имеют положительную динамику, поэтому и перспективы у рынка электротехники неплохие, меньше покупать её не станут.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов комментирует заверения из ЕС о снижении зависимости от российского газа. Он говорит, что российский морской экспорт энергоресурсов сегодня адаптируется к своего рода транзитной модели, когда в экспортных поставках товаров так или иначе участвуют третьи страны. «В рамках этой модели используются разные схемы, искажающие статистику внешней торговли ЕС, которая отражает географию поставок углеводородов», — поясняет экономист.

— Также Евгений Смирнов вспоминает кризис 2008 года и делится соображением, что фактически в 2010-2022 годах не было почти ни одного года, когда мировая экономика не испытывала бы негативные шоки.

— Доцент ГУУ, эксперт Госдумы и ЦБ РФ, академик РАЕН Константин Андрианов считает, что высокая ключевая ставка ЦБ – главная угроза экономике РФ. «Пытаясь бороться с инфляцией спроса, Центробанк России провоцирует ещё больший рост инфляции издержек. Это подтверждается статистикой: в России ещё в 2021 г. на фоне двукратного повышения ключевой ставки произошёл двукратный рост инфляции до почти 9%. В 2022 году после очередного двукратного повышения ставки до 20%, годовая инфляция достигла почти 18%», – приводит доказательства академик.

— Также Константин Андрианов прогнозирует окончательное свержение доллара через 10-12 лет. «Нынешняя дедолларизация мировой экономики набирает обороты, потому что власти США подорвали доверие к себе», – говорит эксперт и приводит статистику снижения доли американского доллара в резервах центральных банков стран. В 1975 г. она составляла порядка 87%, в 2015 г. — 65,3%, а в конце 2022 г. лишь 47%. В минувшем 2022 году процесс снижения доли американского доллара в международных резервах стран мира ускорился в 10 раз. Юань и рупия всё активнее будут продолжать теснить доллар, уверен Константин Андрианов.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о недостатках автотуризма в России. «Основная проблема, с которой сталкиваются и автопутешественники, и автотуристы — устаревшая транспортная сеть в большинстве регионов. Большинство автомобильных трасс в России имеет по одной полосе в каждом направлении, поэтому транспортные средства тащатся по этим дорогам в бесконечной веренице, особенно в преддверии выходных и праздничных дней».

— Директор Института экономики и финансов, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина считает, что аграрная война между Польшей и Украиной свидетельствует с одной стороны об охлаждении отношений между двумя странами, а с другой стороны о сугубо прагматичном подходе Польши к украинскому вопросу, основанном, скорее всего, на территориальных претензиях по поводу земель бывшей Галиции.

— Кроме того, Галина Сорокина комментирует сообщение о профиците российского бюджета. «После ухода крупных брендов отечественная легкая промышленность получила новый импульс к развитию. Улучшили показатели относительно прошлого года производители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных».

— Также Галина Сорокина комментирует инициативу ЛДПР об изменении закона «О защите прав потребителей», согласно которому российские производители будут обязаны изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом. Экономист говорит, что ГОСТы никто не отменял, но их применение является добровольным. «Жесткое введение требований к пищевым предприятиям о соблюдении ГОСТов может повлечь за собой снижение разнообразия вариантов продукции или потребует внедрения такого количества ГОСТов, что потребитель может запутаться в разнообразии», – считает Галина Сорокина.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Артем Савостицкий тоже высказался на тему обязательных ГОСТов. «К сожалению, мне сложно поверить, что сам по себе возврат к системе ГОСТ даст желаемый эффект, поскольку производители будут вынуждены искать „запасные” варианты сохранения своего продукта на рынке. Есть риск усиления нездоровых процессов, вплоть до возникновения теневого рынка», – опасается эксперт.

— Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев назвал самый простой способ начать заниматься спортом при ожирении. Нужно лишь включить любую физическую активность в свои ежедневные дела: не пользоваться лифтом, парковаться подальше от нужных зданий, побольше гулять.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о развитии медицинской промышленности России в условиях санкций. Она предлагает освободить отечественных производителей от уплаты НДС при импорте комплектующих для оборудования в медицинской промышленности. «Но ещё важнее наращивать объёмы их производства в рамках полного импортозамещения и добиваться формирования «экономики предложения» в этой социально-значимой сфере, проводя политику в направлении обеспечения технологического суверенитета», – говорит Наталья Казанцева.

— Заведующий кафедрой статистики, доцент кафедры финансы и кредит, доктор экономических наук Николай Кузнецов рассказал, что такое своп. Это такая финансовая операция. «С точки зрения рыночных механизмов свопы (в их чистом виде) предусматривают совершение двух встречных сделок с разными датами исполнения – собственно первоначальный обмен активами и последующий их возврат друг другу по завершению сделки», – поясняет эксперт.

На канале ГУУ в «Дзен» рекорды просмотров бьёт статья о новом МРОТ. А статья о будущем интернета вещей почему-то не бьёт рекордов – зайдите, разберитесь.

На грядущих выходных ГУУ не только отдыхает, но и ставит рекорд России, участвует в соревнованиях, слушает концерт Антона Токарева – и всё это в субботу на Фестивале университетского спорта «Старт», приходите.

На этом дайджест минувшей недели заканчивается, а студенческая жизнь нет. Всем два раза ку!

