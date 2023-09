ГУУ выступил соорганизатором Всероссийского конкурса детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с целями Национального проекта «Жилье и городская среда» с 6 сентября 2023 года стартовал Всероссийский конкурс детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания» (далее – Конкурс), направленный на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в управлении своим домом, придомовой территорией, микрорайонном, школой, созданием проектов формирования доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Соорганизаторами Конкурса выступили: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре; некоммерческое партнерство «Центр инноваций муниципальных образований»; Союз российских городов; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления»; закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики».

Цель Конкурса – развитие гражданской активности детей и молодёжи и создание возможности их участия в формировании доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Участниками Конкурса могут стать дети и молодые граждане в трех возрастных категориях:

— 10-13 лет – категория «Домовёнок»;

— 14-17 лет – категория «Юный управдом»;

— 18-25 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 10 ноября зарегистрироваться на сайте и прислать конкурсную работу по одной из номинаций, которые установлены для соответствующей возрастной группы.

С 10 по 15 ноября экспертное жюри оценит все присланные работы и опубликует списки победителей на официальном сайте не позднее 16 ноября.

Авторы лучших проектов будут приглашены к участию в очном этапе, который состоится в Москве с 21 по 23 декабря.

С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте https://konkurs-upravdom.ru.

