«Город на прокачку»: студентки НИУ ВШЭ победили в новом этапе конкурса ВЭБ.РФ

Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, кандидат экономических наук;

Игнатий Павлов, управляющий директор ВЭБ.РФ;

Никита Борисов, руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ;

Ксения Горячева, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию;

Михаил Уткин, директор проектов АСИ;

Софья Донец, экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;

Николай Пильник, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук;

Дмитрий Соснин, директор программ кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, кандидат политических наук;

Станислав Мясников, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, кандидат политических наук;

Юлия Зворыкина, заместитель директора Института ВЭБ, доктор экономических наук;

Александра Коваль, заместитель руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ;

Елизавета Ступникова, советник департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России;

Кирилл Теслер, урбанист, кандидат архитектуры, руководитель архитектурного бюро Tesler Architects и НПО «Вектор».

