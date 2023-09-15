«Город на прокачку»: студентки НИУ ВШЭ победили в новом этапе конкурса ВЭБ.РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, кандидат экономических наук;
Игнатий Павлов, управляющий директор ВЭБ.РФ;
Никита Борисов, руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ;
Ксения Горячева, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию;
Михаил Уткин, директор проектов АСИ;
Софья Донец, экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;
Николай Пильник, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук;
Дмитрий Соснин, директор программ кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, кандидат политических наук;
Станислав Мясников, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, кандидат политических наук;
Юлия Зворыкина, заместитель директора Института ВЭБ, доктор экономических наук;
Александра Коваль, заместитель руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ;
Елизавета Ступникова, советник департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России;
Кирилл Теслер, урбанист, кандидат архитектуры, руководитель архитектурного бюро Tesler Architects и НПО «Вектор».
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