В СПбГАСУ внедрено 4D-моделирование строительства объектов и их комплексов

Сергей Бовтеев

Сергей Бовтеев, доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ, разработал методику применения 4D-моделирования для календарного строительства объектов и их комплексов. Данное исследование проведено в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2023 г., номер гранта – 4-НПР-23.

«Строительство любого объекта должно осуществляться в соответствии с календарным графиком. Этот документ устанавливает перечень работ, очерёдность их выполнения, сроки работ, а также потребности в ресурсах. Я долгое время работал с календарными графиками и знаю, какими объёмными они бывают – несколько десятков страниц формата А3, заполненных мелким шрифтом и такими же мелкими линиями. Отсутствие наглядности при формировании графиков приводит к многочисленным ошибкам и неточностям, поэтому такими документами на практике часто не пользуются должным образом. Вместе с тем, на создание графиков затрачивается много усилий специалистов», – рассказал Сергей Владимирович.

Сергей Бовтеев уверен – 4D-моделирование делает календарные графики более удобными и корректными, превращая их в основной инструмент управления сроками строительства. Первый практический опыт использования 4D-моделей для визуализации календарных графиков автору исследования удалось получить ещё на проекте реновации застроенных территорий Санкт-Петербурга в 2014 г.

Для создания 4D-модели необходимо синхронизировать 3D-модель строящегося объекта с графиком. В результате все заинтересованные участники строительного проекта могут оперативно отследить последовательность выполнения строительных работ, визуально увидеть расхождения плана и факта, своевременно внести рекомендации и замечания.

Скриншот 4D-анимации строительства транспортно-пересадочного узла

По словам учёного, в СПбГАСУ обучают студентов программному обеспечению 4D-моделирования ещё с 2018 г. Кроме того, студенты соревнуются на внутривузовских и межвузовских ТИМ-чемпионатах, где успешно справляются с заданиями по 4D-моделированию. Многие студенты СПбГАСУ находят работу в этой сфере ещё на этапе обучения в магистратуре. Вуз также взаимодействует с разработчиками, помогая им создавать отечественные программные продукты. Сейчас, когда с рынка ушли зарубежные компании, вопрос о функциональных требованиях к программному обеспечению стоит довольно остро.

Разработанная в рамках гранта методика уточняет требования к исходным данным на разных этапах 4D-моделирования строительства, позволяет применять 4D-модели для решения задач планирования и управления строительством объектов и их комплексов и содержит рекомендации по внедрению 4D-моделирования в деятельность проектных и строительных организаций.

