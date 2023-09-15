В ГУУ откроется Книжный клуб

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
20 сентября в 15:30 в Научной библиотеке ГУУ состоится открытие Книжного клуба университета.
К участию приглашаются все любители чтения, независимо от опыта и званий.
На встречах клуба будет проходить обсуждение любимых книг и авторов, расширение кругозора через чтение разных жанров, обмен мнениями и идеями в сфере книжной индустрии. Дружелюбная атмосфера гарантирована.
На первом собрании участники рассмотрят следующие темы:
- Какую книгу вы недавно прочитали и почему она вам понравилась?
- Какие жанры книг вам интересны и почему?
- Какую книгу вы бы порекомендовали другим участникам клуба?
- Если бы ваша жизнь была книгой, то какой именно?
Приглашаем всех желающих присоединяться к клубу как на офлайн встрече, так и в социальных сетях Телеграмм и Вконтакте.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 20.09.2023
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