В ГУУ откроется Книжный клуб

20 сентября в 15:30 в Научной библиотеке ГУУ состоится открытие Книжного клуба университета.

К участию приглашаются все любители чтения, независимо от опыта и званий.

На встречах клуба будет проходить обсуждение любимых книг и авторов, расширение кругозора через чтение разных жанров, обмен мнениями и идеями в сфере книжной индустрии. Дружелюбная атмосфера гарантирована.

На первом собрании участники рассмотрят следующие темы:

Какую книгу вы недавно прочитали и почему она вам понравилась?

Какие жанры книг вам интересны и почему?

Какую книгу вы бы порекомендовали другим участникам клуба?

Если бы ваша жизнь была книгой, то какой именно?

Приглашаем всех желающих присоединяться к клубу как на офлайн встрече, так и в социальных сетях Телеграмм и Вконтакте.

