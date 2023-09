«АСЕАН представляет собой пятую экономику мира»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ представил на Национальной платформе «Открытое образование» новый курс “The Digital Transformation of Business Practices in Southeast Asia”. Онлайн-курс Евгения Канаева, одного из ведущих ученых-регионоведов, профессора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, рассматривает особенности деловых практик на пространстве Юго-Восточной Азии и влияние на них цифровой трансформации. — Евгений Александрович, почему вы решили посвятить курс бизнесу в Юго-Восточной Азии? — Это очень перспективный субрегион с точки зрения потенциальной отдачи от коммерческой деятельности. По своему совокупному экономическому потенциалу Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят десять государств азиатского юго-востока, представляет собой пятую экономику мира. На пространстве ЮВА осуществляется масштабное строительство инфраструктуры, в том числе трансграничной, растет уровень потребления, идет становление и развитие новых коммерческих практик. АСЕАН выступает координатором такой ресурсной многосторонней инициативы, как Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство. Не будем забывать и о том, что ближайшие соседи субрегиона — Китай и Индия, чье экономическое и коммерческое присутствие в странах ЮВА расширяется с соответствующим эффектом мультипликатора для деловых обменов. По сумме этих обстоятельств едва ли может вызывать удивление то, что Юго-Восточная Азия является объектом повышенного, а главное — растущего интереса со стороны корпоративного сектора.

Государства Юго-Восточной Азии развивают проект «Экономическое сообщество АСЕАН». Не вдаваясь в его детали, подчеркнем главное: проект нацелен на превращение Юго-Восточной Азии в унифицированное пространство ведения экономической и коммерческой деятельности, интегрированное в глобальные процессы. Конечная же цель асеановцев заключается в создании и последующей капитализации эффекта масштаба, в чем цифровая трансформация деловых практик играет одну из ключевых ролей. — И в чем же заключается эта трансформация? — Она носит комплексный и разновекторный характер. Наращивание сотрудничества, в том числе между деловыми кругами, в цифровой сфере предполагает развитие инфраструктуры 5G-интернета (некоторые из государств ЮВА, например Сингапур, присматриваются к 6G). На этой основе будут построены новые центры хранения и обработки данных, как корпоративные, так и хостинговые, обновлены практики ритейла и рекламы, вплоть до их интеграции в Метавселенную. Мощный импульс получают такие перспективные с коммерческой точки зрения направления экономической и деловой активности, как цифровая трансформация сферы здравоохранения (Health Tech) и образования (EdTech). Полным ходом идет цифровое обеспечение производственно-сбытовых и логистических цепочек, создаются новые платежные системы на основе технологий распределенного реестра, прорабатываются возможности введения центральными банками государств ЮВА цифровых валют. Цифровые инструменты существенно меняют сложившиеся практики взаимодействия государственных структур и деловых кругов. Параллельно происходит обновление законодательной базы этих процессов. Внимательно присматривается к ним и корпоративный сектор государств азиатского юго-востока, как крупные компании, так и малые и средние, и даже микропредприятия. Цифровая трансформация деловых практик и программы развития цифровых компетенций становятся частью повестки Делового консультативного совета АСЕАН. По сумме этих обстоятельств можно обоснованно считать: условия ведения предпринимательской деятельности на пространстве ЮВА быстро меняются, и задача исследователей — понимать логику этих изменений, делясь своими знаниями. — Кому будет полезен курс? — Курс рассчитан на широкий спектр специалистов, по роду своей деятельности сталкивающихся с необходимостью развивать экономическое и коммерческое сотрудничество с государствами ЮВА. Это относится к российским деловым кругам и государственным структурам, в чьи задачи входит продвижение российских интересов в ЮВА. Пока очень немногие российские бизнесмены, присматривающиеся к ЮВА, знают, каким образом туда зайти и добиваться там коммерческой отдачи — именно на устойчивой и долгосрочной основе. Курс пригодится и специалистам, освещающим текущие процессы в ЮВА, будь то на уровне подготовки аналитических материалов для лиц, принимающих решения в политике и бизнесе, или на уровне материалов СМИ. Его сочтут полезным и регионоведы — как студенты, делающие в профессии первые шаги, так и опытные специалисты, давно занимающиеся АСЕАН и АТР в целом и нацеленные на расширение уже сформированных компетенций. Специалистов, глубоко разбирающихся в специфике ЮВА именно с точки зрения ведения там коммерческой деятельности, крайне, даже, можно сказать, непозволительно мало. Те же, кто этими компетенциями обладает, являются профессионалами-практиками, разбирающимися в узкой проблематике Курс предлагает широкий, а главное — системный взгляд на ЮВА с точки зрения цифровой трансформации делового сотрудничества. Повторимся: речь идет о понимании именно фундаментальных условий ведения бизнеса на пространстве ЮВА и их цифровой трансформации, а не о решении текущих прикладных задач — как, например, заполнить складскую накладную при получении груза на территории Вьетнама или Индонезии. Курс является англоязычным, а это одно из ключевых условий настройки специалистов на практическую работу в субрегионе. Бизнесмены стран ЮВА общаются с иностранными коллегами либо на языках своих стран, либо на английском. Английский позволяет задействовать курс в различных видах кросс-сотрудничества с зарубежными вузами.

