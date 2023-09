II Фестиваль знаний, науки и культуры Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 сентября в рамках празднования 6-летия создания Совместного университета МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института состоялось открытие Второго Фестиваля знаний, науки и культуры. Приветствие по случаю этого большого события в жизни университета направил ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

Он обратил внимание, что с 2017 года Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне развивается в соответствии с миссией, определенной в приветственных письмах лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Тогда, обращаясь к студентам и преподавателям вуза, президент России В.В. Путин особо подчеркнул, что «взаимодействие в сфере образования традиционно является важной составляющей российско-китайского стратегического партнёрства». А председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «Образование – это важная движущая сила в национальном развитии, а также связующее звено для сотрудничества между народами всех стран».

Виктор Антонович подчеркнул, что подарком Московского университета всем участникам Фестиваля, всем студентам и преподавателям МГУ-ППИ станет Открытая неделя науки NAUKA 0+. Она пройдет с 24 по 29 октября и станет масштабной презентацией богатых традиций популяризации науки и образования, накопленных за года проведения Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В рамках Открытой недели науки в Шэньчжэне пройдут Международная научная конференция с участием большого представительства российских ученых, а также множество открытых лекций, мастер-классов, выставок, культурно-просветительских мероприятий.

Говоря о фестивале науки, ректор напомнил, что созданный по его инициативе, он давно перерос границы одного вуза и одной страны: «Этой осенью он уже в 18-й раз проходит в нашей стране, а также в ряде других стран. Тысячи площадок фестиваля собирают миллионы друзей науки, всех, кто интересуется ее вкладом в облик современного мира и нашего общего будущего».

В Актовом зале Университета МГУ-ППИ также прозвучали слова В.А. Садовничего о том, какие мероприятия запланированы в рамках Открытой недели науки NAUKA 0+. Это уже упомянутая Международная научная конференция, заседания Совета директоров, Совета учредителей и Стратегического совета Университета МГУ-ППИ.

В заключительной части своего обращения к студентам и преподавателям ректор выразил надежду, что Открытая неделя науки в Шэньчжэне станет еще одной традицией Совместного университета, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая в сфере образования, науки, высоких технологий.

II Фестиваль знаний, науки и культуры Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне – масштабный междисциплинарный и кросскультурный проект, который уже второй год проводят студенты и сотрудники университета. На его открытии выступили ректор Университета Ли Хэчжан и первый проректор С.Н. Иванченко. Студенты представили стихотворение «6 лет мы двигаемся вместе». Доклад «Слияние человека и машины: экзосклет» прочитал лауреат премии Национального научного фонда для выдающихся молодых ученых, директор ключевой лаборатории робототехники и интеллектуальных систем провинции Гуандун У Синьюй. Для участников и гостей фестиваля были организованы маршруты по нескольким тематическим выставкам, развернутым в университете.

