14.09.2023 Wojskowy szpital w Legionowie z nowym oddziałem, na którym będą leczone dzieci

Wojskowy szpital w Legionowie z nowym oddziałem, na którym będą leczone dzieci14.09.2023

„Bardzo się cieszę z tego, że dziś jesteśmy świadkami otwarcia nowego oddziału – Oddziału Chorób Dziecięcych. Oddziału, który jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, który jest wyposażony w nowoczesny sprzęt.(…) Jest to szpital zbudowany według wymagań stawianych opiece medycznej w XXI wieku.(…) To wszystko daje poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim. To wszystko jest gwarancją właśnie bezpieczeństwa naszego kraju. Bardzo dziękuje tym, którzy się przyczynili do powstania tego oddziału” – mówił minister Błaszczak podczas spotkania z personelem szpitala w Legionowie.

14 września minister Mariusz Błaszczak wziął udział w otwarciu Oddziału Chorób Dziecięcych w szpitalu w Legionowie, który jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego.

Strzałem w dziesiątkę mogę określić powołanie do życia szpitala w Legionowie. Szpital działa od stycznia ubiegłego roku. W ciągu tych kilkunastu miesięcy przyjął ponad 16 tysięcy pacjentów. Szpital jest miejscem, w którym ratowane jest życie żołnierzy Wojska Polskiego, ale także mieszkańców Legionowa, powiatu legionowskiego, czy też województw mazowieckiego.

-podkreślił szef MON.

Otwarty dziś oddział jest pierwszym takim oddziałem w historii Legionowa świadczącym opiekę medyczną nad dziećmi. Spełnia najnowsze standardy, ma 10 łóżek rozmieszczonych w 5 salach z wydzielonym Pododdziałem Niemowlęcym. Wszystkie sale są klimatyzowane, komfortowo wyposażone w specjalne fotele dla Rodziców, którzy mogą przebywać z dziećmi przez cały okres hospitalizacji.

Legionowo jest związane od samego początku swego istnienia z wojskiem. Zresztą sama nazwa jest nazwą na cześć Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nadana została w 1919 roku. Aż do 2011 roku nieprzerwanie w Legionowie stacjonowało wojsko. Wtedy, w 2011 roku, rząd koalicji PO-PSL zdecydował o rozwiązaniu 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Ale odbudowaliśmy te straty, które zostały wyrządzone przez koalicję PO-PSL. (…) Szpital w Legionowie, to szpital, w którym leczą obok lekarzy cywilnych lekarze wojskowi. A więc praca w szpitalu tu w Legionowie jest także szansą rozwoju dla żołnierzy-lekarzy. To wszystko daje poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim. To wszystko jest gwarancją właśnie bezpieczeństwa naszego kraju. Bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy się przyczynili do powstania tego oddziału. No i życzę żeby młodzi pacjenci jak najszybciej powracali do zdrowia tu właśnie w szpitalu w Legionowie.

– przypomniał minister M. Błaszczak.

