14.09.2023 Varsovia Primer Ministro Mateusz Morawiecki: de 1 plaza mínima de 4242 PLN

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: desde 1 stycznia płaca minimalna wyniesie 4242 PLN 14.09.2023

Rząd spełnia swoje obietnice i od lat konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie za pracę. Desde 2015 r., kiedy rozpoczęliśmy rewolucję godnościową, płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 90 proc. Primer ministro Mateusz Morawiecki ogłosił, że w 2024 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie w dwóch etapach. Por 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosiła 4242 PLN, y por 1 lipca – 4300 PLN.

Walczymy o wynagrodzenia Polaków

Po raz pierwszy w historii naszego kraju, aktywnych zawodowo jest ponad 17 millones Polaków. Ponad 3,5 mln z nich zarabia płacę minimalną, którą rząd od 8 lat sukcesywnie podwyższa. W porównaniu do 2015 r., desde 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 2550 PLN, czyli aż o 146 proc.

– W 2015 p. startowaliśmy z poziomu 1750 PLN brutto. Dzisiaj postanawiamy o płacy minimalnej, która już za parę miesięcy będzie wynosiła 4240 zł brutto – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. – Natomiast płaca netto – dzięki naszej gigantycznej obniżce podatków z 18 proc. na 12 proc. Kwocie wolnej hace 30 años. zł – będzie zasadniczo ponad dwa razy większa niż w czasach naszych poprzedników. Para bromear rewolucja solidarnościowa – podkreślił szef rządu.

W 2024 p. wyższa plaza minimalista

W następnym roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Desde 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 PLN, y desde 1 lipca – 4300 PLN. W 2024 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70 PLN, od 1 lipca – 28,10 PLN.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 PLN, oznacza wzrost o 752 PLN w stosunku do kwoty obowiązującej desde 1 estilo 2023 r. (3490 PLN), czyli o 21,5 proc.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. hacer 4300 PLN będzie oznaczać wzrost o 700 PLN w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 PLN), czyli o 19,4 proc. Tym samym, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 PLN.

Emerytury stażowe – wypełnienie dziedzictwa “Solidarności”

El primer ministro Mateusz Morawiecki poinformował także, że rząd planuje wprowadzić program emerytur stażowych, z których skorzystać będą mogły kobiety po 38 latach pracy oraz mężczyźni po 43 latach pracy.

– To wielka, przełomowa zmiana – w szczególności dla tych wszystkich, którzy pracowali najciężej i najdłużej – zaznaczył szef rządu. – Chylę czoła przed wszystkimi paniami i panami, którzy tyle lat przepracowali i ze względów zdrowotnych czy fizycznych, nie chcą lub nie mogą już dłużej pracować – dodał.

Jak wyjaśnił primer ministro Mateusz Morawiecki, programa dotyczący emerytur stażowych będzie jednocześnie wypełnieniem dziedzictwa “Solidarności”.

