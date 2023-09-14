Финансовые новости: 14.09.2023, 10-25 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента GLDRUB_TOM6M.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

14.09.2023

10:25

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 14.09.2023, 10-25 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП (до 373.2763 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до 340.1846 руб.) по инструменту GLDRUB_TOM6M.

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