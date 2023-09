Финансовые новости: Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В документ «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 14.09.2023)» по сравнению с документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 23.08.2023)» были внесены следующие основные изменения: В пункт 2.8 Правил добавлено уточнение, что префиксы элементов отчета XBRL должны соответствовать префиксам данных элементов в соответствующих нормативных актах Банка России по отчетности. В пункт 3.3 Правил внесены уточнения по использованию технических единиц измерения отчета XBRL (unit), добавлен пример отражения отчетного факта (таблица 9). В пункте 3.4 Правил положение по применению enumerator 2 дополнено требованием о том, что при лексикографическом упорядочивании значений должен быть учтен регистр.

Обращаем внимание, что согласно документу «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», числовые показатели (включая расчетные числовые показатели) отчетности в порядке надзора, статистической отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением количественных показателей, относительных показателей и показателей в единицах валюты (отличной от валюты Российской Федерации), отражаются в рублях и копейках.

