Финансовые новости: Банк России скорректировал требования к капиталу страховщиков

Новые требования направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний. Они предусмотрены в указании регулятора, которое вступит в силу 25 сентября.

Так, в качестве превентивной меры вводится прогрессивная шкала требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%. Размер надбавки будет определяться по итогам каждого квартала. Это ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом. В настоящее время таким компаниям не требуется дополнительный капитал, так как у них сформирован достаточный запас страховых резервов. Документ разрешает страховщикам учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Закрепляется ранее анонсированная регулятором мера поддержки — «рассрочка» по списанию стоимости заблокированных активов в течение 10 лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды. Кроме того, для снижения нагрузки на капитал и развития бизнеса компаний изменяются требования к формированию страховых резервов. Новации также расширяют инвестиционные возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики. За счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в бо́льших объемах. Фото на превью: Apoint / Shutterstock / Fotodom

