Урбанфест Вышки собрал исследователей городского развития

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

12 сентября в Высшей школе экономики состоялся Урбанфест — фестиваль, главной темой которого стала ревитализация в контексте урбанистики. Что это такое и зачем вникать в этот процесс каждому сознательному горожанину, узнали студенты, сотрудники и гости НИУ ВШЭ. Участники погрузились в изучение городской среды, слушали лекции от экспертов и посетили ярмарку студенческих организаций Вышки.

В центре внимания Урбанфеста важная проблема — ревитализация, то есть процесс воссоздания и оживления пространства городов. Ее основной принцип заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и зданий.

«Урбанфест — это качественные знания спикеров, являющихся экспертами по данному направлению, и творчество студентов», — говорит Алексей Ентаев, третьекурсник ОП «Политология» НИУ ВШЭ, один из организаторов фестиваля.

Урбанфест проходил на двух площадках. В рамках лектория в Центре культур ВШЭ перед гостями выступили приглашенные спикеры фонда «Внимание», «Том Сойер Фест», креативных кластеров «Графит» и Artplay, журнала «Урбаниссм» и проекта «ДОМ.РФ». Они обсудили, как стрит-арт может реанимировать даже самую старую и заброшенную территорию, зачем городу нужно быть «умным» и как архитекторы и волонтеры реставрируют и спасают здания.

Дарья Шубина, руководитель проектов «ДОМ.РФ», выступила перед участниками фестиваля с актуальной темой, обсуждавшейся в рамках завершившегося на днях Всероссийского экономического форума. Она рассказала о мастер-плане города — стратегии городского развития, которую власти создают в кооперации с горожанами и бизнесом.

Евгения Ключенкова, менеджер проектов фонда «Внимание», на Урбанфесте говорила о ревитализации зданий. «К сожалению, сейчас по стране очень много заброшенных исторических зданий, на которые государство не обращает внимания по разным причинам, — объясняет она. — Эти объекты просто стоят, хотя они сами по себе очень интересные: это и бывшие жилые дома, и заводы». В своем выступлении Евгения отметила, что жильцы могут взять инициативу в свои руки и восстановить важный для них и для города объект.

В атриуме здания университета на Покровском бульваре прошел квартирник от команды «Чистый лист», а также стендовые выставки, организованные Фондом защиты городских животных «Котобюро» и студенческими организациями «Зеленая Вышка», HSE Chess Club, Soft Skills Lab, «Художественный клуб» и «Турклуб ВШЭ».