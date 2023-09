Урбанфест Вышки собрал исследователей городского развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября в Высшей школе экономики состоялся Урбанфест — фестиваль, главной темой которого стала ревитализация в контексте урбанистики. Что это такое и зачем вникать в этот процесс каждому сознательному горожанину, узнали студенты, сотрудники и гости НИУ ВШЭ. Участники погрузились в изучение городской среды, слушали лекции от экспертов и посетили ярмарку студенческих организаций Вышки. В центре внимания Урбанфеста важная проблема — ревитализация, то есть процесс воссоздания и оживления пространства городов. Ее основной принцип заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и зданий. «Урбанфест — это качественные знания спикеров, являющихся экспертами по данному направлению, и творчество студентов», — говорит Алексей Ентаев, третьекурсник ОП «Политология» НИУ ВШЭ, один из организаторов фестиваля. Урбанфест проходил на двух площадках. В рамках лектория в Центре культур ВШЭ перед гостями выступили приглашенные спикеры фонда «Внимание», «Том Сойер Фест», креативных кластеров «Графит» и Artplay, журнала «Урбаниссм» и проекта «ДОМ.РФ». Они обсудили, как стрит-арт может реанимировать даже самую старую и заброшенную территорию, зачем городу нужно быть «умным» и как архитекторы и волонтеры реставрируют и спасают здания. Дарья Шубина, руководитель проектов «ДОМ.РФ», выступила перед участниками фестиваля с актуальной темой, обсуждавшейся в рамках завершившегося на днях Всероссийского экономического форума. Она рассказала о мастер-плане города — стратегии городского развития, которую власти создают в кооперации с горожанами и бизнесом. Евгения Ключенкова, менеджер проектов фонда «Внимание», на Урбанфесте говорила о ревитализации зданий. «К сожалению, сейчас по стране очень много заброшенных исторических зданий, на которые государство не обращает внимания по разным причинам, — объясняет она. — Эти объекты просто стоят, хотя они сами по себе очень интересные: это и бывшие жилые дома, и заводы». В своем выступлении Евгения отметила, что жильцы могут взять инициативу в свои руки и восстановить важный для них и для города объект. В атриуме здания университета на Покровском бульваре прошел квартирник от команды «Чистый лист», а также стендовые выставки, организованные Фондом защиты городских животных «Котобюро» и студенческими организациями «Зеленая Вышка», HSE Chess Club, Soft Skills Lab, «Художественный клуб» и «Турклуб ВШЭ».

Как рассказал Алексей Ентаев, он давно интересуется урбанистикой, а друзья из Санкт-Петербурга Матвей Пришибилович и Аскар Закиев поддержали его идею организовать тематический фестиваль. «Я часто смотрю ролики на YouTube, связанные с урбанистикой, и мне захотелось пригласить интересных спикеров, чтобы они рассказали про свой опыт ребятам из ВШЭ», — объяснил Алексей. Матвей Пришибилович, третьекурсник ОП «Экономика» санкт-петербургского кампуса Вышки, на фестивале занимался связью со спикерами и различными студенческими организациями. «Я отвечал за коннект между нашей командой и внешним миром, — рассказывает Матвей. — Чтобы собрать большое количество людей, нужно правильно строить коммуникацию с участниками. Я думаю, что у нас все получилось, потому что люди приходят, фотографируются, участвуют в активностях — все клубы, которые мы пригласили, сделали на фестивале что-то интересное и классное». По мнению Матвея, особенностью Урбанфеста стало ненавязчивое, но убедительное продвижение важной повестки. «Мы сделали интересную площадку, где можно не только послушать лекцию, но и расслабиться, порисовать, поиграть в шахматы», — добавил он. «В реализации проектов никогда не бывает легко, — уверен Алексей Ентаев. — Организация Урбанфеста заняла у нас примерно три месяца от начальной идеи до финального продукта». Он также добавил, что в будущем на базе фестиваля ребята планируют проводить кейс-чемпионаты.

