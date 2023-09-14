Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

В Пущинской радиоастрономической обсерватории завершилась вторая Летняя школа по астрофизике для студентов. Школу организовали и провели ученые лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной ЛФИ МФТИ, Астрокосмического центра ФИАН y Радиоастрономического института Макса Планка. En la escuela hay 20 estudiantes y 7 estudiantes en LФИ МФТИ.

En 2022, годом удалось увеличить количество участников до 20 и существенно расширить их географию, провести отбор са Muchos dispositivos inalámbricos, pueden conectarse a una máquina virtual con un nuevo software y usar ropa de cama o material de soporte. ержал участие некоторых студентов.

Всего на участие было подано 39 заявок, каждая из которых была независимо оценена тремя членами научного оргкомитета, в который входили Михаил Лисаков (АКЦ ФИАН, председатель), Сергей Дроздов (АКЦ ФИАН), Елена Нохрина (МФТИ), Илья Па щенко (АКЦ ФИАН) ( АКЦ ФИАН) y Татьяна Ларченкова (АКЦ ФИАН). En este momento, se acumulan 20 bolas como máximo. En 2023, estamos en la escuela para estudiantes de 2 a 6 cursos en МФТИ, МГУ, СПбГУ, ФТИ им. Иоффе, Санкт-Петербургского Политеха, ВШЭ y Кубанского госуниверситета.

Как и в прошлом году, все занятия проходили на базе Пущинской радиоастрономической обсерватории. Особенность Школы по астрофизике в том, что большая часть времени посвящена практическим занятиям. Esto es importante para la práctica. Estos estudiantes tienen lecciones exclusivas y respuestas a las preguntas de astrofísica, relativistas y radiointerferómetros del sistema. хдлинными базами, космологии и галактикам с пылью.

«Иногда участников школ называют слушателями. У нас это было совсем не так. Большую часть времени участники Летней школы по астрофизике были делателями. Они обрабатывали данные радиоинтерферометров, проводили численные симуляции релятивистских джетов, строили модели Вселенной. Мы учили их тому, что умеем сами. Уверен, мы помогли многим из них расширить их научный кругозор, а приобретенные навыки совместной работы пригодятся и м в буду щем», — отметил один из членов оргкомитета Михаил Лисаков.

«Студенты в среднем мне понравились. Как и в любом обществе, их интерес и внимательность к лекции и практическим занятиям были неоднородны. Кто-то очень внимательно следил за ходом лекции и задавал каверзные вопросы, кто-то думал о чем-то своем. No большая часть, я считаю, усвоила основной материал моего mini-cursа. Искренне надеюсь, что кого-нибудь эта наука обязательно заинтересует он выберет это перспективное любопытное направление в современной астрофизике», — поделился преподаватель школы Сергей Дроздов.

Подробнее узнать о направлениях и задачах школы, а также почитать отзывы участников можно на сайте ЛФИ.

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