Руководство ГУУ приняло участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета прошёл VIII Восточный экономический форум, в котором приняла участие делегация из Государственного университета управления.

11 сентября ректор ГУУ Владимир Строев и проректор Павел Павловский посетили организацию-победителя Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература».

Напомним, что в прошлом году ГУУ по инициативе Министерства экономического развития РФ стал оператором конкурса «Мой добрый бизнес». А в июне в рамках Петербургского Международного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей сезона 2022-2023.

Руководство ГУУ встретилось с руководителем и сооснователем издательства «Лютература» Дианой Лютер, которая провела экскурсию по книжному магазину и рассказала о его работе. Проект был основан в 2021 году и стал пространством, где можно не только читать, но и просто проводить время в окружении книг. Он стал первым книжным магазином на территории Дальнего Востока, специализированным исключительно на детской литературе. В нём проходят различные игры, тренинги, есть большая детская комната и даже милк-бар с молочными коктейлями, чаем и какао. Миссия проекта – ненавязчиво привить детям любовь к чтению.

В рамках второго дня пребывания на Восточном экономическом форуме Владимир Строев и Павел Павловский встретились с представителями системы поддержки социального предпринимательства в Приморском крае. На встрече обсуждались вопросы, связанные с проведением нового сезона конкурса «Мой добрый бизнес» и намечались перспективные направления развития социального предпринимательства в Приморье. Например, развитие студенческого предпринимательства, участие в профильных сменах всероссийских лагерей, таких как ВДЦ «Океан», которые ГУУ реализует совместно с Министерством экономического развития РФ, а также участие в селекционных программах. На встрече были достигнуты договорённости по взаимодействию на этих направлениях.

В тот же день состоялась встреча с руководством упомянутого выше Всероссийского детского центра «Океан». Перед этим для делегации из ГУУ была проведена экскурсия по территории детского лагеря. На встрече обсуждалось проведение профильных образовательных смен по развитию предпринимательских навыков. Были рассмотрены различные варианты взаимодействия, в том числе открытие профильной смены или возможность ГУУ выступить ресурсным партнёром «Океана». Стороны проявили взаимный интерес по развитию у воспитанников детского лагеря предпринимательских навыков. Для ознакомления коллегам была направлена программа профильных образовательных смен.

13 сентября ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в сессии Молодёжного дня Восточного экономического форума «Молодёжное предпринимательство как драйвер развития экономики Дальнего Востока».

Ректор выступил на пленарной дискуссии, где рассказал об опыте Государственного университета управления в поддержке развития предпринимательства, включая программу практикоориентированного проектного обучения.

После дискуссии Владимир Строев и Павел Павловский провели несколько рабочих встреч с коллегами, включая ректора Дальневосточного федерального университета Бориса Коробца, вице-президента Российской академии наук Степана Калмыкова, а также Министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина и его заместителя Ивана Машунина.

Напоминаем, что 28-29 сентября в ГУУ продут Дни регионов Дальнего Востока в Москве. Приглашаем на уникальную интерактивную выставку с угощениями.

