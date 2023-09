«Наша ключевая экспертиза находится на стыке инноватики и предпринимательства»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Татьяна Строганова © Высшая школа экономики

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, основанная в 2009 году, недавно была преобразована в Школу инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ. Чем обусловлено это изменение и как оно отразится на студентах и слушателях, рассказала заместитель директора Школы инноватики и предпринимательства Татьяна Строганова. — Татьяна Федоровна, чем объяснить превращение кафедры в школу? Почему оно произошло именно в этом году? — В структуре ВШЭ кафедра — это учебно-методическое объединение преподавателей по определенной тематике. Наша кафедра создавалась в 2009 году как такое объединение в структуре нового Института менеджмента инноваций. И первое время ее содержание вполне соответствовало форме. Но постепенно спектр наших интересов расширялся, появлялись новые образовательные программы, внутриуниверситетские и внешние проекты. Только с 2017 по 2020 год мы выросли в десять раз. В части обязательств по отношению к студентам и университету нас приравнивали к факультету, а по объему прав и возможностей мы оставались кафедрой. Так мы пришли к Школе инноватики и предпринимательства. Идею продвигал наш руководитель Игорь Рубенович Агамирзян. Соответствующее решение Ученый совет НИУ ВШЭ принял весной, а 23 июня преобразование юридически свершилось. На момент преобразования у нас работали порядка 60 штатных и приглашенных преподавателей и кафедра была финансово самостоятельным подразделением. — Расскажите подробнее о пройденном пути от кафедры до школы. Какие реализованные проекты вы считаете особенно важными? — Все началось с магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». В прошлом году исполнилось 10 лет со дня ее первого выпуска. Программа выросла с 8 до 40 студентов на каждом курсе. Ежегодный конкурс на бюджетные места — 4–6 человек на место, по результатам приемной кампании этого года из 182 магистерских программ Вышки наша магистратура по инноватике — на седьмом месте. Этой программой и каждым из 220 выпускников мы очень дорожим и без стеснения гордимся. Практически со всеми находимся на связи, кто-то возвращается к нам в статусе преподавателя-практика, с кем-то реализуем совместные проекты, для кого-то остаемся источником вдохновения и новых идей или просто ключевым моментом в профессиональной карьере. В 2017 году по инициативе ректора Ярослава Кузьминова мы разработали и до 2020 года реализовывали программу развития предпринимательской культуры внутри и вокруг университета. Частью программы стали новые майноры — «Стартап с нуля» и «Внутрикорпоративное предпринимательство», первый — для тех, кто хотел попробовать себя в роли предпринимателя, создателя собственного бизнеса, второй — для желающих освоить предпринимательские компетенции в целях более успешной профессиональной карьеры. Майнор «Стартап с нуля» быстро вошел в топ-5, а затем и в топ-2 популярных у бакалавров программ (с прошлого года он передан на реализацию в Бизнес-инкубатор Вышки).

Надо отметить, что за время реализации обоих майноров наши студенты выходили на рынок с собственной продукцией, получали значительные заказы (речь не о тысячах, а о миллионах рублей, мы о многих таких кейсах писали на странице кафедры), самостоятельно разрабатывали и реализовывали инновационные проекты в известных компаниях — «ВкусВилл», «Мосигра», Сбер, «Мослифт» и т.д. Осенью 2019 года мы разработали программу по развитию предпринимательских компетенций и созданию собственного бизнеса для очень особенной аудитории — военнослужащих, увольняющихся со службы в запас или выходящих в отставку, а также членов семей (преимущественно супруг) действующих военнослужащих. Программа получила соответствующее название — КМБ («Курс малого бизнеса») и проводилась нами 4 года подряд совместно с Промсвязьбанком при поддержке Министерства обороны РФ. За это время «Курс малого бизнеса» прошли почти 2000 человек из 64 регионов России, его участники создали и успешно развивают порядка 50 (только известных нам) новых бизнесов в различных форматах и сферах. — Охарактеризуйте основные направления деятельности школы на сегодняшний день. — Наша ключевая экспертиза находится на стыке инноватики и предпринимательства. Именно в связке с предпринимательским подходом, мышлением, компетенциями можно из идеи или научной работы создать новое востребованное рынком решение — продукт или технологию — и внедрить его в жизнь. Такого рода деятельность имеет свою специфику, требует не просто определенных навыков и компетенций, но и образа мышления, личных качеств. В целом деятельность школы мы условно разделили на три блока, и в структуре школы сформированы три соответствующих центра. В ведении Центра реализации образовательных программ, как и следует из его названия, — реализация основных образовательных программ, дисциплин и курсов по выбору. Сейчас это наша магистратура по инноватике «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании» и недавно пришедшая в школу магистерская программа «Международный бизнес». Кроме того, с этого года у нас снова два майнора: «Внутрикорпоративное предпринимательство и управление изменениями в компании» (мы вновь открыли на него набор) и «Школа бизнес-трекеров» (новый) , а также десяток дисциплин МАГОЛЕГО. Центр непрерывного образования — это разработка и реализация программ ДПО. Практически по любому узкому или широкому вопросу в рамках нашей экспертизы мы проводим обучение — от управления интеллектуальной собственностью до коммерциализации наукоемких разработок, от теории решения изобретательских задач до управления инновационным развитием компании. Центр экосистемной интеграции — это исследования, конференции, партнерские программы и т.д. Мы нередко выступаем как площадка и движущая сила для поиска новых идей и решений, их апробации, формирования новых партнерств и направлений, причем зачастую нам удается совместить несовместимое, и это дает удивительные эффекты и стимулы для развития и нам, и нашим партнерам. Нельзя сказать, что каждый из центров автономен и работает только по собственным задачам. Мы всегда работали как команда и стараемся с ростом сохранить этот подход. — Упрощает ли статус школы работу вашего коллектива, достижение поставленных целей? Или это скорее формальность? — Новый статус, конечно же, важен, например, для взаимодействия с внешними партнерами — как говорится, встречают по одежке. Слово «кафедра» для многих, особенно для молодежи, немного отдает нафталином, а «школа» — гораздо более емкое, бодрое. Оно в большей степени отражает наш практико-ориентированный характер и принадлежность к самому университету — Высшей школе экономики, где инновации и предпринимательство теперь официально занимают достойное место. — Высок ли интерес к предпринимательству и инноватике у студентов Вышки? — Последние несколько лет едва ли не каждый второй абитуриент заявляет, что хотел бы заниматься бизнесом. Это особенность современных молодых людей, поколения, которое стремится быть независимым, свободным. Я уже упоминала о высоком спросе бакалавров на наш майнор «Стартап с нуля» — он стал одним из самых востребованных, хотя мы честно предупреждали, что учиться там сложно.

Другой вопрос, что мало кто из студентов понимает, какой это тяжкий труд — быть предпринимателем. Здесь есть четыре составляющие: видеть возможности, уметь ими воспользоваться, делать выбор и нести ответственность. И если с первыми тремя люди еще справляются, то нести ответственность не только за себя, но и за тех, кого ты привлек к своему делу, способны только единицы. Но это можно развивать, все приходит с опытом. — На какие образовательные программы Школы инноватики и предпринимательства идет набор этой осенью? Какие еще события ожидаются в новом учебном году? — Сейчас идет набор на две наши ядровые программы: «Коммерциализация и внедрение наукоемких разработок» и «Организация и управление инновационной деятельностью в компании». В ближайшее время объявим о новой уникальной программе «Прикладная креативность на базе ТРИЗ». В марте 2024 года мы планируем провести 2-ю научно-практическую конференцию с международным участием «Инноватика и предпринимательство: теория и практика». Это площадка для наших студентов и выпускников, преподавателей, коллег и партнеров, где они демонстрируют практические результаты своей работы. А уже 26 октября пройдет 12-я конференция по корпоративным инновациям Inno-Wave «Корпоративный инновационный процесс: от идеи до результата», партерами которой мы являемся уже несколько лет. — Какие проекты школа планирует реализовать в более отдаленной перспективе? Какие темы будут особенно актуальны? — Школа постоянно развивается, как любой живой организм. В планах на перспективу — запуск бакалаврской программы по инноватике (надо готовить кадры для выпускников нашей магистратуры, спрос растет с каждым годом) и расширение линейки магистерских программ, прежде всего за счет онлайн-программ. Хотим развивать аспирантуру — среди наших студентов есть те, кому это было бы интересно, — и усиливать научную составляющую школы, сохраняя прикладной характер наших исследований. Интересная тема, возвращения которой в повестку мы ожидали уже давно, — изобретательство и рационализаторство. В Советском Союзе она была более чем популярна (насчитывала свыше 25 миллионов активных участников, это даже больше, чем членов Компартии!) и экономически очень хорошо себя зарекомендовала. А сейчас, с учетом особенностей развития нашей страны, у темы изобретательства и рационализаторства начинается новая жизнь. У нас уже готов онлайн-курс для современных рационализаторов, планируем еще целую серию образовательных и информационно-просветительских программ и проектов вместе с нашими партнерами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI