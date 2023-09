«В студенческие годы можно что-то системно изменить в мире вокруг себя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

С 1 сентября сайт внеучебной жизни студентов «Экстра» запустился в новом формате. Теперь на нем студенты могут выбрать один из треков своего развития внутри университета. К примеру, 5 сентября был дан официальный старт федеральной программе «Обучение служением», а на прошлой неделе открыла прием заявок новая университетская платформа «ГосВышка». О том, какие изменения произошли во внеучебной студенческой жизни, а также о том, как обучение служением будет реализовываться в Вышке, рассказывает проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

— Какие изменения ждут студентов в этом учебном году? — С нового учебного года в Высшей школе экономики внеучебная жизнь студентов будет поддерживаться администрацией в логике стратегии «Не для школы, а для жизни», в духе девиза университета. Мы будем направлять свои усилия в первую очередь на то, чтобы дать возможность студентам за рамками учебных аудиторий самореализоваться в стране, почувствовать свою значимость для нее и понять, что уже в студенческие годы можно реализовать масштабные проекты на самом деле. Проекты сгруппированы по нескольким направлениям, среди которых «Республика ученых» — поддержка научных и исследовательских проектов наших студентов; платформа «ГосВышка» — приглашаем наших студентов включиться в совершенствование государственного сектора, запустить проекты, которые непосредственно будут менять жизнь людей к лучшему; а также трек «Вышка добра», в основу которого заложена методика обучения служением.

— Что такое обучение служением? — Обучение служением — это образовательная методика, которая имеет международное признание. В прошлом году на базе лаборатории «Молодежная политика» мы провели исследование по этой тематике, сравнивали зарубежный образовательный опыт с российским и обнаружили, что в широком спектре самых разнообразных стран в системе высшего образования обучение служением представлено как органичная часть образовательного процесса, то есть студентам дается возможность прямо в рамках учебных занятий выполнять проекты с социальным эффектом в сфере культуры, экологии, сохранения истории и в других сферах общественной деятельности. Для российских университетов практика также не является необычной. Например, частью подхода «обучение служением» стал механизм юридических клиник середины позапрошлого века, которые впервые в истории возникли в России. В таких клиниках студенты юридических факультетов оказывают правовую помощь гражданам на безвозмездной основе.

— Какую роль играет Вышка в федеральной программе? — В России с этого года обучение служением становится частью модели российского университета, мы были одним из инициаторов поручения президента по этому поводу. С 1 сентября программы обучения служением в российских университетах должны внедряться системно, в пилотный запуск программ вошло большое количество университетов по всей стране. В Высшей школе экономики мы не только внедряем программу, но и выполняем роль методического центра. Совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Министерством образования и науки РФ и Росмолодежью мы помогаем университетам встроить эту модель в образовательный процесс. В частности, мы разработали методические рекомендации, проводим обучение и будем дальше выполнять роль локомотива проекта. Так, летом мы провели программу повышения квалификации в Машуке от Института образования Вышки для представителей пилотных университетов, на которой обучили их тому, как встроить методику в образовательный процесс. Помимо этого, в разных точках университета есть люди, регулярно занимающиеся исследованиями в сфере третьего сектора и социального эффекта: Проектно-учебная лаборатория «Молодежная политика», Проектно-учебная лаборатория управления репутацией в образовании и Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. С материалами можно ознакомиться на сайте «Вышка добра».

— Как обучение служением будет реализовано в Вышке? — Высшая школа экономики — университет, который по гибкости образовательного процесса находится на фронтире российского высшего образования. Например, мало можно перечислить университетов, в которых настолько масштабно и системно внедрена проектная деятельность. Все студенты Вышки знают, что такое Ярмарка проектов, пользуются ею, студенты и преподаватели могут заявить туда свой проект. Для обучения служением это удачная база, сейчас мы с рядом факультетов так строим заявки на Ярмарку проектов, чтобы серьезная часть проектов была проектами с социальным эффектом и соответственно маркировалась. При этом для нас важно, чтобы такие проекты реализовывались вместе с партнерами из некоммерческого сектора: во-первых, это делает проекты более настоящими, стоящими двумя ногами на земле, во-вторых, это придает проектам долгосрочную устойчивость, потому что НКО, как правило, реализуют эти проекты дольше, чем студенческие группы. Для нас очень важно через обучение служением не только дать студентам опыт совместного доброго дела, но еще и дать почувствовать, что в студенческие годы можно что-то системно изменить в мире вокруг себя, и не разочаровать тем, что это изменение с уходом из университета потеряло энергетику и силу. Поэтому мы приглашаем НКО стать здесь нашими союзниками и вести долгосрочный проект. Присоединиться и заявить свой проект социально ориентированные организации могут на платформе dobro.ru в разделе «Обучение служением». В модели обучения служением заложены и другие формы ее реализации. Они не все будут внедрены одновременно, но постепенно мы хотим к этому прийти. Например, возможно готовить курсовые и дипломные работы в форме проекта с социальным эффектом и даже такого командного проекта. Можно проходить практики и стажировки в некоммерческих организациях. Во всех этих случаях для нас важно, чтобы студент не просто участвовал в каком-то проекте, а был его соавтором, то есть имел возможность поучаствовать и в выработке проектного замысла, и в разработке и реализации самого проекта, а затем увидел результат. Это наша принципиальная позиция, потому что для получения опыта обучения служением студент должен прочувствовать все элементы проекта.

— Какие можно привести примеры обучения служением внутри Вышки? — Для Вышки характерно быть университетом, который стремится менять что-то в мире, мы через слова «обучение служением» просто придаем этому большую строгость, фиксируя, что не только университет комплексно меняет мир, но и студенты — те люди, которые меняют мир, потому что это правильно. Для нас модель обучения служением не является новой, как и проектная деятельность, в отдельных случаях она уже реализуется. Одним из ярких примеров ВКР Вышки является проект «Подкаст “ЛУЧ”», который в июне выиграл конкурс по сбору практик обучения служением в соответствующей номинации. С 2017 года в университете реализуется программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», в 2022 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» мы распространили проект на другие университеты как модель. Мы считаем, что такой формат выездного проекта, который должен изменить что-то в регионе к лучшему, — тоже яркий способ реализовать подход «обучение служением». Выпускники Вышки могут получить приложение к диплому «Кириллица» с указанием всех проектов, имеющих социальный эффект, в которых они участвовали за время обучения.

