В Политехе прошёл научно-практический семинар «Композитные месторождения»

12 сентября СПбПУ организовал двухдневный семинар, посвящённый использованию полимерных композиционных материалов для обустройства нефтегазовых месторождений. Ключевым партнёром мероприятия выступил Научно-технический центр «Газпром нефти».

Мероприятие открыл проректор по научной работе СПбПУ Владимир Нелюб.

«В университете сегодня реализуется широкая программа исследований и разработок с ключевыми отраслями промышленности, среди которых нефтегаз занимает одно из важнейших мест. Безусловно, „Газпром нефть“ является наиболее важным партнёром, с которым у нас выстроено плотное взаимодействие, — обратился к участникам семинара Владимир Нелюб. — В 2022 году была утверждена долгосрочная стратегия взаимодействия, а в текущем году ректором университета Андреем Рудским и заместителем генерального директора по разведке и добыче „Газпром нефти“ Вадимом Яковлевым утверждена позиционная стратегия. Перед собой мы ставим задачу развития нашей лабораторной базы для более глубокого погружения в создание, исследование и испытания композитов. Также прорабатываем формирование научно-производственного объединения для выпуска как отдельных дефицитных компонентов для производства ПКМ, так и специализированных наукоемких изделий из композитов».

Директор НОЦ «Газпромнефть-Политех» Никита Шапошников рассказал о принципах реализации кросс-дисциплинарных проектов в Политехническом университете и кратко обозначил те ключевые результаты, которые были достигнуты по направлению внедрения композитов в обустройство нефтегазовой инфраструктуры.

«Мы смогли объединить ключевых представителей производителей ПКМ, передовые университеты, инженерные и научные сообщества, в том числе структуры РАН для разработки и обоснования внедрения изделий из композитов в нефтегазовую отрасль, — отметил Никита Шапошников. — Со стороны университета в этом процессе сформирована мультидисциплинарная команда, состоящая из пяти коллективов, представляющих разные предметные области. И мы благодарны компании „Газпром нефть“ за то, что именно они выступают драйвером развития этого направления и уже имеют значительные наработки в области внедрения ПКМ в обустройство нефтегазовых месторождений».

Руководитель направления в СПбПУ по работе с функцией инжиниринг/реинжиниринг «Газпром нефти» Сергей Ермаков вместе с коллегами из рабочей группы представил ключевые результаты работ как в области промышленной безопасности, подходов к моделированию и проектированию композитов, так и в направлении оценки экономического эффекта внедрения изделий из ПКМ и повышения технологичности композитов с точки зрения низкотемпературной эксплуатации и повышенной огнестойкости.

Состоялась открытая дискуссия сотрудников СПбПУ с представителями организаций из сферы композитов. В завершение организаторы подвели итоги деловой части мероприятия.

В семинаре приняло участие 38 человек, в числе которых представители руководства СПбПУ, ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Развитие», ООО «Газпромнефть НТЦ», а также организаций, занимающихся композиционными материалами.

В среду, 13 сентября, участники семинара побывали на Средне-Невском судостроительном заводе, где смогли проанализировать все аспекты системного внедрения ПКМ в отрасль судостроения.

