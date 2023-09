В НГУ состоялся двусторонний международный симпозиум по математике и механике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

13 сентября в Новосибирском государственном университете прошел двусторонний международный симпозиум по математике и механике, объединивший ученых Северо-Западного политехнического университета Китая и Механико-математического факультета НГУ.

Целью симпозиума стало укрепление сотрудничества между математическими сообществами обоих вузов. В августе этого года в НГУ прошла «Летняя школа по искусственному интеллекту НГУ» с участием иностранных студентов из Китая, в которой приняли участие студенты Северо-Западного политехнического университета Китая. Ее организаторами стали Механико-математический факультет и Управление экспорта образования НГУ. Симпозиум по математике и механике стал продолжением сотрудничества между двумя университетами.

Со стороны Северо-Западного политехнического университета Китая на симпозиуме присутствовали заместитель декана Ду Лин, ассистент декана Лю Сяоган и профессор Ван Лян. Они рассказали о своих исследованиях в области чистой математики, прикладной теории вероятности и алгебраической теории графов в области динамических систем и стохастического моделирования.

Ученые ММФ НГУ представили исследования в области чистой и вычислительной математики, а также искусственного интеллекта. С приветственным словом перед гостями выступили декан факультета Игорь Марчук и декан школы математики и статистики Ние Юнфен. О своих исследованиях рассказали академик РАН, профессор Сергей Гончаров, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Кабанихин, доценты Павел Емельянов и Евгений Павловский, а также другие ученые факультета.

— Построение деловых отношений в научной и образовательной сферах между НГУ и вузами Китая очень перспективно. Такое предметное сотрудничество, в рамках которого мы обсуждаем конкретные проблемы математики, может плодотворно повлиять на дальнейшее усиление наших совместных исследований. На симпозиуме была практически достигнута договоренность относительно двойной программы дипломов, обсуждался вопрос о двойной степени обучения. В НГУ реализуется магистерская программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных» на английском языке. При достижении договоренности, студенты Северо-Западного политехнического университета будут учиться на нашем факультете два года, а после этого заканчивать обучение в своем вузе. Соответствующие переговоры перешли в завершающую стадию.

Взаимный интерес представителей обоих вузов проявляется и в области решения обратных задач. В частности, это касается проблемы идентификации математических моделей, возможности применения объяснимых моделей искусственного интеллекта, применения машинного обучения для моделирования различных задач механики, вопросы прикладной теории вероятностей и доказательств теорем алгебраической теории графов, — рассказал заведующий Лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Евгений Павловский.

