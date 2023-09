Вам слово, Семак: Политех запустил новый проект к юбилею вуза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет запустил новый проект «Вам слово!», который даст возможность студентам и сотрудникам вуза обсудить спорт, культуру, урбанистику и другие составляющие экосистемы «Лепота» с известными экспертами. Героем первой встречи стал главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. Он рассказал о тренерской деятельности и секретах успешной работы с командой, а также поделился своим видением будущего футбола.

13 сентября 2023 года навсегда запомнится политехникам, неравнодушным к футболу и спорту. Гостем дискуссионного клуба «Вам слово!» в рамках проекта «Лепота» , который направлен на создание особой атмосферы политехнического счастья, стал Сергей Семак, десятикратный чемпион России как игрок и тренер. Причём в качестве игрока он единственный, кто в нашей стране завоевал чемпионство в составе трёх разных команд.

Наставника «Зенита» встретили руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, учёный секретарь университета Дмитрий Карпов, начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова и директор Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Сущенко. Гостю провели экскурсию по главному зданию университета, показали экспозицию Музея истории СПбПУ. После этого Сергей Семак дал интервью в телестудии Политеха.

А в это время в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» всё гудело, бурлило и кипело — в конференц-зале «Семёнов» политехники с нетерпением ждали звёздного гостя. Студенты и сотрудники встретили главного тренера «Зенита» бурными аплодисментами. Начальник отдела новостного портала УСО СПбПУ Евгений Гусев модерировал беседу.

Вопросов было огромное количество. Конечно, прежде всего они касались «Зенита», тренерской работы, игровой карьеры. Спрашивали о самых успешных тренерах, работе с Лучано Спаллетти, любимых и трудных матчах, медийном и женском футболе, таланте и усердии, мотивации перед играми, ресурсах организма. Говорили также о деятельности Фонда «Зелёный Петербург», о том, как спорт стал в наше время социальным лифтом, в чём разница между тренером и игроком и о многом другом. Не обошлось и без злободневных тем: Fan ID, отсутствие «Виража» на матчах, временное отстранение от участия в еврокубках, лимит на легионеров.

— 20 лет в футболе. В чём секрет вашего успеха?

— Родители подарили мне такую наследственность, а я постарался не расплескать то, что мне было дано. Важно и правильное отношение к делу. Это любимая работа, и нужно относиться к себе профессионально: правильно готовиться и правильно жить, чтобы как-то увеличить футбольное долголетие. А моих заслуг не так уж много.

Я занимаюсь тем, что мне, наверное, дано. Я нашёл свое место в жизни и должен делать максимум того, что я могу дать людям, своей стране.

Если человек приложил все усилия для чего-то, то этим можно гордиться. Я своих детей стараюсь хвалить за прилежание. Объясняю им, что если они стараются, то это уже замечательно. Пусть они ошибаются, но делают сами, и это дорогого стоит. Нужно отталкиваться от того, что ты сделал, чтобы чего-то добиться. Если приложил максимум усилий, то молодец.

— Как спортсмену отказаться от большого количества соблазнов?

— У меня просто не было на них времени. Занятость очень важна, и ведь очень интересно развиваться, учиться, узнавать новое. Нужно прививать любовь к учёбе. Я восхищаюсь преподавателями, потому что это призвание. Без любви к детям и к своей профессии невозможно быть педагогом.

— В «Зените» штрафуют за нецензурные выражения, и это решение главного тренера. Как относитесь к проблеме сохранения чистоты русского языка?

— Футбол — достаточно публичный вид спорта. На матчи приходят дети и женщины. Я считаю, что важно вести себя в рамках приличия, но своё отношение я никому не навязываю. К нецензурным словам отношусь категорично отрицательно. Мои родители ни разу не ругались матом, и мои дети не слышат от меня ругательных слов. Очень важно говорить правильно и красиво.

— Какую роль в вашей жизни играет волонтёрство?

— Я всячески приветствую волонтёрское движение, будь то спорт или любая другая сфера. Это здорово, когда люди своё время и свои силы вкладывают в хорошее дело. Личная инициатива помочь на бескорыстной основе — это прекрасно. Спасибо волонтёрам за их труд.

— Какую игру хотели бы снова пережить?

— Все игры особенные. Есть удачные, есть неудачные, которые надо пережить. Постоянные успехи вредят, для души это плохо. Поражение представляет собой ту платформу, от которой ты можешь оттолкнуться, чтобы понять, что не так, что делать дальше. Самое важное: найти выход, чтобы двигаться вперёд.

— Что вам помогает справиться со стрессом?

— Помогает мне одно — это вера. Я относительно спокойно отношусь к неудачам, еще спокойней — к успехам. Ведь от моей работы зависит благосостояние сотрудников базы, команды.

В завершение Сергей Богданович ответил на блиц-вопросы:

Чай или кофе? — Кофе;

Сова и жаворонок? — Сова;

За что вы себя часто критикуете? — За доброту;

Ваш любимый цвет? — Зеленый;

Кино или книга? — Кино;

Какая профессия вам по душе кроме футбола? — Садовник;

Марадона или Пеле? — Марадона;

Кошки или собаки? — Розы, потому что дома много кошек и собак;

Поребрик или бордюр? — Поребрик;

Лето или зима? — Лето;

В чём секрет успеха? — В любви;

Счастье это…? — Благоденствие.

Авторы лучших вопросов получили на память сувениры. Политехники тоже пришли не с пустыми руками: подготовили Сергею Богдановичу подарки. Но и после этого поклонники не могли отпустить главного тренера «Зенита», устроив спонтанную фото- и автограф-сессию. Сергей Семак никому не отказал, осчастливив многих в этот вечер. Грандиозная по своей теплоте и искренности встреча завершилась общим фотографированием.

Яркими впечатлениями ребята поделились в соцсетях:

«Спасибо родному Политеху за организацию таких встреч!»;

«Политех реально хорош. Интересно было, ждём ещё крутых гостей!!!»;

«Очень классное мероприятие! Спасибо организаторам, безумно интересно было послушать Сергея Богдановича».

