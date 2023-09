Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Первый фортепианный концерт Чайковского известил об открытии концертного сезона в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Первый концерт Чайковского на первом концерте сезона 2023-2024 — грандиозное событие! Он звучит вместо гимна России на Олимпийских играх, по праву считаясь музыкальным символом страны. Он звучит в Белом зале, извещая о грядущем большом событии — 125-летии Политеха. Лауреат международных конкурсов Тимофей Доля и Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» собрали 13 сентября аншлаг. Впервые дирижеру оркестра маэстро Александру Канторову удалось вывести на сцену полный состав оркестра. Все потому, что к новому сезону в Белом зале проведена реконструкция сцены — увеличена ее площадь. За расширение пространства сцены ратовал именно Александр Канторов, чей коллектив бьет рекорды и по количеству концертов в Белом зале — четыре выступления в месяц.

«Теперь рассадка оркестра будет ближе к мировым стандартам, — уверен Александр Яковлевич. — Флейты и гобои и должны сидеть ближе к дирижёру, за ними — кларнеты и фаготы, и вместе они образуют как бы „музыкальный кулак“, слышат друг друга. Это гораздо лучше, чем размещение в одну линию, „по струнке“. Кто точно будут рады расширенной сцене, так это Моцарт, Бетховен и Чайковский, которые, как мне казалось, смотрят на меня с осуждением за то, что не все голоса присутствуют на сцене. А вообще, если каждый год в Белом зале будем приращивать к сцене один метр, то через пять лет будет очень комфортно! А если серьезно, я благодарен ректору Политеха Андрею Ивановичу Рудскому и худруку Белого зала Борису Игоревичу Кондину».

Сцена — больше, музыка — ярче! Сезон, начавшийся непривычно рано в сентябре, обещает яркую афишу каждый месяц. В октябре слушателей ждет традиционный фестиваль русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом», в котором примут участие ведущие солисты оперной сцены, хоровые коллективы, симфонические оркестры и оркестры народных инструментов. Будет звучать произведения Сергея Рахманинова к 150-летию композитора, сочинения Исаака Шварца к 100-летию автора, шедевры русской музыки, которые знают и любят во всем мире.

«Мы вступаем в новый концертный сезон с большими надеждами, — отмечает руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества СПбПУ Борис Кондин. — Нас ждут сотрудничество с новыми именами, встречи с давно любимыми артистами. Нам предстоит встретить большой юбилей крупнейшего технического университета России, который воспитывает будущую инженерную элиту страны, в том числе и музыкой».

Политех действительно уделяет большое внимание развитию творческих способностей студентов посредством знакомства с шедеврами мировой музыки. Ни в одном вузе России нет занятий, встроенных в учебное расписание, которые проводят профессор консерватории с симфоническим оркестром. И ни в одном университете страны нет собственного концертного зала с постоянным репертуаром, на программы которого студенты ходят абсолютно бесплатно.

