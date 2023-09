RuCode: образовательная метавселенная

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Сегодня 265-й день в году, а значит, весь мир отмечает День программиста. Не будем скромничать: самых сильных и профессиональных кодеров готовят именно на Физтехе, что подтверждают многочисленные победы наших студентов и школьников на международных соревнованиях по программированию.

Сейчас МФТИ — инноватор в области IT-образования. Один из ярких проектов Физтеха — Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode, включающий онлайн-конкурсы, интенсивные тренинги, научно-популярный тест, классный час по искусственному интеллекту и чемпионаты. Здесь могут реализовать себя не только новички, но и профессионалы. Предыдущие шесть фестивалей объединили более 60 тысяч участников от 9 до 72 лет из 84 регионов страны и 96 стран мира. В этом году RuCode обретает новые форматы и виды активности. О перспективах и планах мы поговорили с основателем фестиваля, директором Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексеем Малеевым.

Алексей Викторович, сейчас RuCode — это масштабное всероссийское мероприятие, в котором принимают участие тысячи людей от 9 до 72 лет. А как все начиналось? Как появилась сама идея создания такого фестиваля?

Это была весна 2019 года. Мы с командой сидели в Лабораторном корпусе, что-то обсуждали вечером после рабочего дня. Во время брейншторма начали появляться интересные идеи. Мы поняли, что было бы здорово создать уникальный образовательный продукт, доступный широкой аудитории. Потребность в таком продукте вполне закономерна. Ведь чего не хватало и что до сих пор актуально, так это всеобщее вовлечение в IT-индустрию людей из разных уголков страны.

Если глобально посмотреть на ситуацию: есть сильные университеты, взращивающие крутых специалистов, которые побеждают на разных чемпионатах, имеют высокие стартовые зарплаты, и за ними гоняется чуть ли не весь мир. Но есть другая сторона медали: выпускников таких вузов все же ограниченное количество. Соответственно, на рынке труда наблюдается достаточно сильный перекос: по-прежнему не хватает как сильных программистов, так и тех, кто хотя бы на базовом уровне умеет на готовых библиотеках выстраивать решения. Поэтому нам в первую очередь хотелось все-таки дать каждому человеку возможность попробовать что-то новое, сделать первые шаги в отрасли и проявить себя. Далее, если человек попадает в определенную среду и комьюнити, то для него открывается огромное поле карьерных возможностей.

Более того, мы не хотели ограничивать себя форматом. Соревнования, чемпионаты, олимпиады, хакатоны — это хорошо востребовано и модно. Но важно играть, что называется, вдолгую, и одной из ключевых задач было внедрение в фестиваль именно образовательной компоненты, тем более что практики Физтеха — это всегда высочайший знак качества. По сути, RuCode — это дополнительная профессиональная образовательная программа, доступная для всех. На начальном этапе в рамках каждого фестиваля были организованы открытые онлайн-курсы. С каждым годом их линейка расширялась. Далее мы добавили формат интенсивных тренингов, которые проходили в течение трех-четырех недель. В самом начале мы получили поддержку Фонда президентских грантов, что дало нам ощутимый импульс в развитии. Так мы заявили о себе, окрепли, наработали репутацию, и к нам стали присоединяться авторитетные индустриальные партнеры.

А какой интерес для них представляет RuCode?

Для индустриальных партнеров это в первую очередь кадры и апробация их идей. Компании предоставляют ту или иную задачу, на решение которой у них по каким-либо причинам не хватает временных или физических ресурсов, главное здесь — данные. Они дают эту задачу нашим участникам и получают варианты решений. Компаниям очень близка организационная модель фестиваля, и мы рады находить новых интеллектуальных партнеров.

Отдельно хочу отметить очень важный момент. RuCode учитывает интересы принципиально разных групп. Мы для себя выделяем четыре. Первая — собственно сами участники, которые приходят за знаниями и практикой. Вторая — представители бизнеса, которые могут как конкурировать между собой, так и делать совместные проекты. Третья группа — университеты. Мы прекрасно понимаем, что, сидя в Москве, сложно полагаться только на свои силы и масштабировать фестиваль в регионы. Поэтому мы сразу решили запуститься в так называемой сетевой форме. Распределенное оргбюро фестиваля сейчас находится в 20 университетах от Владивостока до Калининграда. На самом деле это беспрецедентный случай для страны, когда под общим знаменателем сотрудничают так много вузов. Хотя мы все прекрасно понимаем, что университеты тоже между собой конкурируют. А в рамках RuCode мы совместными усилиями создаем программы, привлекаем наших преподавателей, используем площадки, чтобы максимально охватить всю страну. Это действительно уникальное явление, аналогов которому я в России не встречал. И, наконец, четвертая группа — это, конечно, органы власти. Нами интересуются не только региональные ведомства, но и федеральные министерства — это Минобрнауки, Минцифры, Минпросвещения и Минспорта. Большой охват, согласитесь.

Какие задачи в рамках RuCode решают участники? И кто эти задачи предлагает?

Задачи в основном поступают от наших партнеров. Крупные корпорации предоставляют большие выборки данных и задачи.

Однажды мы анализировали снимки поверхности России, переданные нам Роскосмосом. Они впервые в своей практике предоставили для открытого пользования фотографии, сделанные в космосе. Участникам нужно было найти точки вырубки деревьев, где лес находится на грани исчезновения. Это лишь один из ярких примеров того, какие нетривиальные и интересные задачи решают участники фестиваля .

Как вы будете масштабировать проект дальше?

В этом году RuCode стал участником большого федерального проекта «Популяризация науки и технологий», который направлен на развитие научно-просветительской деятельности. Одно из направлений работы — взаимодействие со школьниками. На прошлой неделе мы запустили акцию проведения классных часов, посвященных искусственному интеллекту. Уже более 4 000 преподавателей их провели для более чем 20 000 школьников. По заданию Министерства просвещения России мы второй год ведем Повышение квалификации учителей школ в области искусственного интеллекта. Есть программы двух уровней: для тех, кто в первый раз, и для тех, кто в прошлом году уже прошел первый уровень. Важно, что и провести классный час, и начать повышать свою квалификацию может любой учитель: литературы, географии, информатики… Дополнительной квалификации для начала не требуется. Регистрация еще продолжается — подключайтесь!

Технологии искусственного интеллекта практически уже вошли в нашу повседневную жизнь. Поэтому общее представление об их применении и границах, об отечественных разработках, я считаю, должен иметь каждый. Это как правила дорожного движения: все мы являемся его участниками и должны уметь ориентироваться на улице. В школе нет отдельного предмета, посвященного ПДД, но учитель обязательно (часто это бывает перед очередными каникулами) проводит беседу с учениками: «почему не стоит перебегать проезжую часть в неположенном месте».

Наша идея состоит в том, чтобы общеобразовательная линейка под эгидой МФТИ шла в одном ключе. Далее заинтересовавшиеся технологиями ИИ школьники смогут принять участие в основном треке RuCode, включая соревнования, которые аккредитованы Минпросвещения России, победители получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. А также во Всероссийской олимпиаде школьников по Искусственному интеллекту, задания которой составляют в том числе наши преподаватели.

И это, конечно, не все. Во всех наших программах мы стараемся доступным языком конкретную аудиторию познакомить с передовыми прикладными результатами и технологиями наших исследователей и разработчиков. Например, в конце июня состоялась первая в России конференция «RuСode: генеративный искусственный интеллект». Аудитория конференции тоже была представлена весьма широко: были и IT-специалисты, и школьники, и учителя, и ученые. Насыщенная программа включала доклады, выступления, мастер-классы и, конечно, чемпионат по алгоритмическому программированию. Участники узнали о новых возможностях нейросетей в генерации текстов, изображений, музыки. Конференция проходила в научно-популярном формате, хотя и профессионалам было интересно послушать выступления очень сильных спикеров. Один из вопросов — использование ChatGPT в образовании. Мы поставили задачу участникам определить, написан текст человеком или сгенерирован машиной. Даже некоторым экспертам, которые так или иначе связаны с программированием, бывает непросто определить авторство, поскольку ChatGPT умеет писать грамотно, делать качественные связки и переходы. Участники попытались разгадать модели и понять: текст написан в рамках этих моделей или нет.

Один из членов жюри — Андрей Грабовой, являющийся руководителем научного блока сервиса «Антиплагиат», выступил с интереснейшей лекцией о том, как работать научному сообществу с машинной генерацией. Он подтвердил, что модели ChatGPT работают, но «Антиплагиат» уверенно научился их определять.

Разумеется, это не единственная тема, затронутая в рамках конференции. Были еще выступления авторитетных спикеров и ученых. Обо всех рассказывать можно бесконечно. Отмечу, что за два дня кампус Физтеха посетили порядка тысячи человек, а трансляцию посмотрели около пяти тысяч. Но нам был важен даже не столько охват, сколько возможность обсудить будущее искусственного интеллекта.

Какие еще мероприятия по популяризации науки планируете организовать?

Запущен научно-популярный шуточный тест, который может пройти каждый.

В сентябре на кампусе Физтеха пройдет еще одна конференция: «Дизайн междисциплинарных исследований в контексте сближения моделей естественно-научного, гуманитарного и социального знания», которую мы делаем вместе с Учебно-научным центром гуманитарных и социальных наук. В МФТИ приедут очень известные ученые, которые будут рассказывать о тонкостях взаимодействия гуманитарного знания с искусственным интеллектом.

Наконец, до 6 октября идет регистрация на соревнования по алгоритмическому программированию, которые пройдут в два этапа. Финальный — 15 октября в 15 городах России со столицей на базе новейшего кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Эти соревнования аккредитованы недавно запущенной Федерацией спортивного программирования России.

Сейчас на рынке чрезмерно много образовательных продуктов. Обычному человеку, который только планирует начать свой путь, довольно сложно разобраться в этом многообразии. Но тем не менее десятки тысяч людей выбирают именно RuCode. Почему?

В первую очередь, на мой взгляд, это гибкая система вовлеченности. Допускаю, что для большинства курсов уже на входе необходимо обладать какими-то базовыми знаниями. RuCode доступен абсолютно всем. Нас рекомендуют учителя для своих учеников как возможность получить дополнительные знания и навыки. Нами также заинтересовываются опытные пользователи. Например, был случай, когда научный сотрудник одного из институтов Дальневосточного отделения РАН посмотрел у нас, как работать с данными, и потом в своих экспериментах начал их обрабатывать чуть более эффективно.

Еще пример — молодой человек из Татарстана. Окончил университет, отслужил в армии, после срочной службы прошел один или два фестиваля, так что фактически освоил новую профессию и нашел работу по новой для себя специальности. То есть любой участник может зайти к нам, взять что-то свое и постоянно самосовершенствоваться.

И одна из основных причин нашей популярности — бренд. Когда тебя поддерживают ведущие университеты страны и авторитетные интеллектуальные партнеры, то доверие аудитории в разы возрастает.

Еще одним показателем востребованности можно назвать признание RuCode всевозможными премиями и конкурсами. У вас очень много наград.

Такого рода знаки — подтверждение нашей репутации, заслуг всех без исключения людей, которые уже четвертый год работают над фестивалем. Летом фестиваль стал победителем Международной университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Это приятно, но не самоцель. Для нас важно служить обществу, давать каждому то, зачем он приходит.

Как вы видите RuCode через пять лет?

Я убежден, что актуальность и востребованность этого направления будет только расти. Развитие искусственного интеллекта заложено в приоритетные направления развития нашей страны, многие отечественные решения были и, уверен, будут передовыми в мире. Разнообразие их, очевидно, растет. А относительного нашего нового подхода к организации научно-образовательного фестиваля популяризации науки и технологий — время покажет!









