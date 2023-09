13.09.2023 23. Baza Lotnictwa Taktycznego | Mińsk Mazowiecki Primer Ministro Mateusz Morawiecki: Polonia y Corea są po dwóch stronach świata, ale dzielimy jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polonia-coreana współpraca wojskowa

W Mińsku Mazowieckim odbyły się rozmowy dwustronne pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, a premierem Republiki Korei Han Duck-soo. Szefowie rządów omówili kwestie związane z polsko-coreańską współpracą wojskową – przede wszystkim kolejne dostawy koreańskiego sprzętu wojskowego dla Polski oraz przeniesienie jego produkcji do naszego kraju.

– Dziś przed Polską wielkie zadanie budowy najsilniejszej lub jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Chcemy czerpać z technologii tych, którzy dziś mają ją na wysokim poziomie. Nasze Strategiczne partnerstwo z Koreą temu również właśnie służy – zaznaczył szef polskiego rządu.

El primer ministro Mateusz Morawiecki podkreślił, że chcemy opierać się na najlepszych rozwiązaniach w dziedzinie wojskowości. Pierwsze czołgi K2, armatohaubice K9 przybyły do ​​Polski w zeszłym roku, zgodnie z harmonogramem. W lipcu tego roku przybyły do ​​nas pierwsze samoloty FA-50. Natomiast w sierpniu dostarczono pierwszą wyrzutnię Chunmoo. Wiele z tych konstrukcji mogliśmy podziwiać już w polskich barwach na defiladzie Wojska Polskiego 15 sierpnia 2023 r.

Najnowocześniejsze technologie dla Wojska Polskiego

Polska i Korea podobnie patrzą na bezpieczeństwo – umożliwia to sprawną współpracę w zakresie obronności. Szef polskiego rządu zaznaczył, że nasze kraje choć oddalone od siebie mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Rosja jest naszym sąsiadem i to powoduje, że dzielimy te Same refleksje, obawy, nadzieje dotyczące przyszłości.

– Polska i Korea są po dwóch stronach świata, ale po dwóch stronach Rosji również – jednak dzielimy jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju. A bardzo nas łączy. Para powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki dobrej współpracy pozyskujemy najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i przeniesiemy jego produkcję z Korei do Polski. Zapewni a jeszcze większe zaangażowanie polskiego przemysłu w modernizację naszej armii.

– Corea i jej nowoczesny sprzęt jest bardzo skuteczny. Na naszych oczach ten sprzęt, ale również z produkcją w Polsce, podkreślam to – z produkcją w Polsce – staje się istotnym filarem naszego bezpieczeństwa w przyszłości – podkreślił premier Polski.

Relacje między naszymi krajami są przykładem przyjaźni i wspólnych korzyści

Wizyta premiera Republiki Korei, zaledwie 2 miesiące po wizycie Prezydenta tego kraju, jest kolejnym przykładem bliskiej współpracy między naszymi krajami.

– To właśnie w taki sposób budowana jest przyjaźń, partnerstwo między Polską i Koreą. Corea jest naszym socioem, Corea współpracuje z nami na wielu polach i wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie, w Azji i na świecie – powiedział szef polskiego rządu.

Jednocześnie, według wstępnych danych, obroty handlowe za 2022 r. między Polską a Koreą sięgnęły wartość ponad 10 mld dolarów. Na polskim rynku działa około 600 firm koreańskich w tym 100, które zajmują się produkcją przemysłową. Koreańskie firmy inwestują w naszym kraju – wśród nich to m.in. LG oraz SK Nexilis. Inwestycje koreańskie to przypływ zaawansowanych technologii i innowacji.

– My w tym Strategicznym partnerstwie czerpiemy zarówno z doświadczeń, jak i technologii, z coraz większej ilości firm koreańskich, które tutaj, w Polsce, tworzą nowe miejsca pracy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – To dla nas niezwykle cenne doświadczenie. W ten sposób również absorbujemy najnowsze światowe technologie – dodał.

