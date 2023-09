Финансовые новости: 15 сентября в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В мероприятии примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.

Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновленному прогнозу Банка России. Пресс-конференция пройдет в пресс-центре Банка России. Трансляция выступления будет доступна на нашем сайте, каналах в YouTube и Telegram, а также на официальной странице в «ВКонтакте». Аккредитация журналистов проходит до 18:00 14 сентября по адресу media@cbr.ru.

