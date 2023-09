Финансовые новости: Шаблон формы федерального статистического наблюдения 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 26 января 2019 года сбор отчетности по форме 1-ПИ осуществляется с использованием Единого личного кабинета.

Для использования Единого личного кабинета необходима его активация. Информация по работе с Единым личным кабинетом, в том числе процедура его активации, приведена в документе «Руководство пользователя», размещенном в разделе «Правила использования».

Внимание! Шаблон формы необходимо скачать на компьютер, заполнить и предоставить в электронном виде в Банк России через Личный кабинет или предоставить в территориальное учреждение Банка России в субъекте Российской Федерации по месту государственной регистрации респондента на бумажном носителе с сопровождением в электронном виде на съемных машинных носителях информации (CD/DVD-диски, flash-накопители). Для заполнения формы необходимо наличие программы Adobe Reader (не ниже 11 версии).

Форма отчетности не может содержать только нулевые показатели в следующих случаях:

Раздел 1 — при наличии в составе учредителей нерезидентов с долей владения не менее 10%.

Раздел 2 — если респондент входит в состав учредителей предприятия-нерезидента с долей владения не менее 10%.

Раздел 3 — если респондент и предприятие-нерезидент находятся под непосредственным контролем (с долей владения более 50%) одного и того же учредителя (при условии, что указанные стороны не участвуют в капитале друг друга, либо участие обеспечивает им менее 10%, а также при наличии требований или обязательств).

