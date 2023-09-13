Финансовые новости: Шаблон формы федерального статистического наблюдения 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
С 26 января 2019 года сбор отчетности по форме
Для использования Единого личного кабинета необходима его активация. Информация по работе с Единым личным кабинетом, в том числе процедура его активации, приведена в документе «Руководство пользователя», размещенном в разделе «Правила использования».
Внимание! Шаблон формы необходимо скачать на компьютер, заполнить и предоставить в электронном виде в Банк России через Личный кабинет или предоставить в территориальное учреждение Банка России в субъекте Российской Федерации по месту государственной регистрации респондента на бумажном носителе с сопровождением в электронном виде на съемных машинных носителях информации (CD/DVD-диски, flash-накопители). Для заполнения формы необходимо наличие программы Adobe Reader (не ниже 11 версии).
Форма отчетности не может содержать только нулевые показатели в следующих случаях:
- Раздел 1 — при наличии в составе учредителей нерезидентов с долей владения не менее 10%.
- Раздел 2 — если респондент входит в состав учредителей предприятия-нерезидента с долей владения не менее 10%.
- Раздел 3 — если респондент и предприятие-нерезидент находятся под непосредственным контролем (с долей владения более 50%) одного и того же учредителя (при условии, что указанные стороны не участвуют в капитале друг друга, либо участие обеспечивает им менее 10%, а также при наличии требований или обязательств).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.