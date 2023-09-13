Финансовые новости: О торгах на срочном рынке Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13 сентября 2023 года на срочном рынке Московской биржи в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы было принято решение о приостановке торгов с 9:30 мск.

Торги на остальных рынках Московской биржи: рынке акций, рынке облигаций, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.

Возобновление торгов на срочном рынке запланировано на 13:00.

Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства.



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