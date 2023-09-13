Финансовые новости: О времени возобновления торгов на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.09.2023

12:00

Система торгов срочного рынка доступна для снятия заявок. Система восстановлена по состоянию на 4.45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск. Возобновление торгов на СР в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников.

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