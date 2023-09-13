Финансовые новости: Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности начнется 19 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Новый сезон откроет первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля». Школьники и студенты колледжей смогут подключиться к трансляции 19 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть во «ВКонтакте» , где будет возможность задать вопросы лектору.

В расписание осенней сессии включены 21 актуальная тема по финансовой грамотности и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами — например, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Обновится и оформление уроков, которое сделает интереснее и понятнее такие важные темы, как личное финансовое планирование, страхование и инвестирование.

Более современным и удобным стал сайт онлайн-уроков: создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы и инструкциями по подключению.