Финансовые новости: Об изменении сроков ограничения кодов расчетов по депозитарным распискам на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (SFTL) с 13 сентября 2023 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” и в связи с предстоящим делистингом, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (торговый код – SFTL, ISIN –US83407L2079):

· с 13 по 20 сентября 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 20 сентября 2023 года (последний торговый день в “стакане Т+1”: RUB – 19 сентября 2023 года);

· с 21 по 25 сентября 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0;

· с 26 сентября 2023 года нет допустимых кодов расчетов.



