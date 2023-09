Финансовые новости: Объем внебиржевых сделок с акциями с центральным контрагентом превысил 20 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совокупный объем операций на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом превысил 20 млрд рублей с момента запуска сервиса в апреле 2023 года. За этот период сделки с помощью сервиса заключали уже более 1,1 тыс. квалифицированных частных инвесторов.

11 сентября 2023 года доступ к сервису заключения сделок с акциями без листинга с центральным контрагентом Московской биржи получили клиенты Банка ВТБ.

Этот день стал рекордным по количеству заключенных сделок с акциями без листинга – инвесторы совершили 3 044 сделки.

Таким образом, клиенты все большего числа российских брокерских компаний, в том числе БКС, “Финам”, КИТ Финанс Брокер, Цифра Брокер имеют возможность дополнительной диверсификации своих портфелей.

Наибольшую долю в объеме торгов акциями без листинга занимают компании ПАО “Удмуртнефть” имени В.И. Кудинова, торговый код – UDMN (29%), ПАО “Форвард Энерго”, торговый код – TGKJ (26%) и ПАО “ОР”, торговый код – ORUP (15%). Доля торгов в вечерние часы с момента старта режима составляет 14%.

Напоминаем, что участники рынка и частные инвесторы могут вносить собственные предложения по включению новых позиций в список доступных инструментов. Для этого необходимо заполнить форму на сайте биржи.

Полный список брокеров, предоставляющих доступ к внебиржевому рынку акций с центральным контрагентом, и другая информация о сервисе размещены на сайте Московской биржи.



