Финансовые новости: Новая дата: Изменение ссылки на расположение стиля в XML-файлах отчётов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В продолжение новости о замене ссылок на файлы, публикуемые на FTP-сервере Московской биржи, сообщаем вам, что в XML-файлах торговых и клиринговых отчётов ссылки вида ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/… будут заменены на https://ftp.moex.com/pub/Reports/… с 30 октября 2023 года.



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