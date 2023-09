Финансовые новости: Изменения в составе обновлений шлюзового интерфейса BrokerRisk47

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Сообщаем вам, что ранее анонсированные изменения в шлюзовом интерфейсе брокера для подключения к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынках, связанные с добавлением в перечень индивидуальных риск-параметров значения и состояния частичного приёма актива в обеспечение и управлением этими риск-параметрами, не войдут в версию BrokerRisk47.

Таким образом, 25 сентября 2023 года в шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынках:

– Состав полей в таблице RM_TRDACC (Индивидуальные риск-параметры) останется без изменений относительно текущей версии интерфейса;

– Перечень возможных значений для поля COLLATERAL (Признак приема актива в обеспечение) будет содержать исключительно значения “Да” и “Нет”;

– Перечень транзакций останется без изменений.

Прочие анонсированные изменения интерфейсов остаются в силе.

Актуальное описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи.

На фондовом рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/

На валютном рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI