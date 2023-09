Фестиваль студенчества открыл территорию творчества в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 сентября площадь студгородка на Лесной превратилась в территорию творчества. Фестиваль студенчества «Открытие» погрузил гостей в атмосферу шумного праздника и больших возможностей.

В преддверии 125-летия СПбПУ администрация Студенческого клуба Дирекции культурных программ и молодежного творчества сделала большой шаг в будущее и собрала самых активных студентов на одной площадке. Какой еще университет может сравниться с Политехом по разнообразию творческих объединений?! Два театра, два хора, две вокальные студии, эстрадно-симфонический оркестр, танцевальная студия, Клуб веселых и находчивых и другие коллективы представили на фестивале свои тематические зоны.

Я впервые попала на такой грандиозный праздник, где студенты заняли целый студгородок на Лесной. Хотелось попробовать себя во всех активностях, особенно в тех, которые связаны с музыкой. Для меня открытием стала студия диджеинга, где за полгода обучают базовым навыкам сведения треков и работе на сцене , — поделилась студентка 2 курса Гуманитарного института Полина Серпикова.

Музыкально-рисовальный «Крокодил», знакомство с раритетной фототехникой, озвучка клипов и видеофрагментов, инструментально-вокальный квиз, постановка театральных мини-этюдов — чем только не удивляли коллективы Студенческого клуба. На всех тематических зонах студенты зарабатывали игровую валюту, которую можно было обменять на памятные подарки или приберечь до большого аукциона.

Безумно приятно посвящать первокурсников в творческую среду Политеха и показывать, что студенчество может быть ярким, необычным и даже смешным , — отметила участница КВН-движения студентка 4 курса ИБСиБа Наталья Бирало.

Креативным пространством фестиваля стала интерактивная карта ежегодных мероприятий Студенческого клуба: политехники на пару минут попадали в атмосферу «ArtCamp» — традиционного выезда для первокурсников, костюмированной тематической вечеринки «Тайна Студклуба», интеллектуально-развлекательной игры ФастБрейн, новогоднего квиза «Салют» и других знаковых событий.

В этом году к фестивалю присоединились участники различных объединений Политехнического университета. Ребята из вкусной лаборатории «YesLab» тренировала навыки сбора продуктовых корзин и приготовления блюд, ученые из Химического объединения «ChemTeam» показывали удивительные опыты с реактивами, Экоклуб «ReGreen» учил плести стильные браслеты из перерабатываемых материалов, Молодежная служба новостей создавала меловые шедевры, а Объединенный студенческий совет общежитий знакомил со своим активом с помощью игр на внимание и память.

Особое внимание на мероприятии привлекала сцена, на которой выступали участники вокальной студии «PolyVox» и танцевальной студии «PolyDance», финалистка проекта «Звезда Политеха» Елена Шундеева и мастер битбокса Екатерина Паутова. Перформанс с красками холи стал удивительным открытием для всех пришедших на фестиваль студенчества. Финалом вечера стал атмосферный просмотр мультфильма под открытым небом. Такое начало учебного года в Политехе точно никто не забудет!

