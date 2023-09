Специалисты НГУ первыми в России провели валидацию лесоклиматического проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты Исследовательского центра «Карбоновый полигон» Новосибирского государственного университета первыми в России провели валидацию лесоклиматического проекта, который позволит нейтрализовать 1,5 млн тонн СО²-экв. Исполнителем проекта и обладателем будущих углеродных единиц стало ООО «Ванинский центр лесоводства». Проект предусматривает высадку лиственницы на нелесных землях Сахалинской области.

— Специалисты нашего центра проводили его валидацию – проверку соответствия проекта по созданию лесных монокультур культур на болотистых территориях «Ванинского центра лесоводства» требованиям, предъявляемым климатическим проектам по увеличению поглощения парниковых газов. Создание монокультурных насаждений часто подвергается критике, но мы предположили, что в данном случае выбрана устойчивая лесная культура, которая не нанесет вреда сложившейся экосистеме. В результате мы пришли к выводу, что сотрудники «Ванинского центра лесоводства» выполнили свой проект качественно и корректно. Завершил валидацию Рослесинфорг, и данные лесоклиматического проекта соответствуют нормативно-правовым документам Российской Федерации, что позволило получить положительное заключение. Он уже зарегистрирован в российском реестре углеродных единиц, — рассказал специалист климатического центра НГУ Сергей Цветков.

Проведению первой в России валидации лесоклиматического проекта предшествовала серьезная подготовительная работа. В марте этого года младший научный сотрудник Исследовательского центра «Карбоновый полигон НГУ» Ольга Кривошеева провела работу по аккредитации исследовательского центра «Карбоновый полигон» НГУ как органа по валидации и верификации парниковых газов. Вскоре к его сотрудникам обратился первый индустриальный партнер – руководство «Ванинского центра лесоводства» с предложением провести валидацию проекта. На тот момент Карбоновый полигон НГУ был единственным в России органом, выполняющим такие работы в области ОКВЭД 01.63 «Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность». Индустриальный партнер предоставил проектную документацию и все необходимые данные.

Для специалистов «Карбонового полигона НГУ» это был первый опыт общения с заказчиком подобного рода работ. К исполнению валидации лесоклиматического проекта были привлечены специалисты центра Светлана Евграфова и Иван Васенев. Светлана Евграфова выехала на место планируемых лесопосадок – нелесные земли лесного фонда Леонидовского и Трудового участковых лесничеств Поронайского лесничества Сахалинской области – для натурного обследования местности. Далее последовали актуализация информации о проекте, обмен данными, заполнение отчетов. В целом работа по валидации заняла не более двух месяцев.

— Свои обязательства по договору с индустриальным партнером мы выполнили, но на этом наше сотрудничество с ним не прекратится. Между «Ванинским центром лесоводства» и Климатическим центром НГУ в ближайшем будущем будет заключено соглашение о проведении научно-исследовательской работы на территориях, где будет реализовываться валидированный нами лесоклиматический проект. К сотрудничеству с Карбоновым полигоном НГУ в области валидации и верификации парниковых газов проявили интерес еще несколько потенциальных индустриальных партнеров, — пояснил Сергей Цветков.

